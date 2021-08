Battle Royale: cuál es el origen del género que dio vida a juegos como PUBG Fortnite y Free Fire

Si has jugado Fortnite Battle Royale o algún juego de su competencia, como PUBG, mejor conocido como Player Unknown’s Battlegrounds, Counter-Strike o Call of Duty (COD) esta nota es para ti. ¿Nunca te has preguntado exactamente de dónde viene el nombre de los Battle Royale? Todo se conecta directamente a una misteriosa novela publicada en Japón a finales de la década de los años 90.

Esta obra se convirtió en una película que, a su vez, inspiró una franquicia que llegó a la industria del cine. Luego, años después, en 2017, juegos como Fortnite volverían al subgénero de videojuegos de battle royale en uno de los más preferidos entre las y los jugadores de todo el mundo, además de ser increíblemente rentable.

¿Cuál es el origen de los battle royale?

Como ya hemos adelantado, el punto de partida de este tipo de videojuegos es el libro del escritor japonés Koushun Takami titulado Battle Royale, publicado en 1999. La premisa de la novela era novedosa: en un Japón gobernado por un imaginario estado fascista, un grupo de 50 estudiantes deben enfrentarse entre ellos hasta la muerte. ¿Suena conocido?

En 2000, se estrenó una película basada en los eventos contados por Takami en las más de 600 páginas de su libro, llamada igual que su fuente original. El filme generó tal cantidad de ventas que, después de ser catalogada como el mayor éxito en taquillas de ese años, una secuela entró en producción poco después y fue estrenada en 2003.

No obstante, esto aún no explica qué tiene que ver Takami con Fortnite. Lo cierto es que la popularidad de Battle Royale se limitó a Japón y los países aledaños, y a medida que pasaban los años, se convirtió en un producto de culto entre sus fans orientales. No fue hasta 2012 que occidente disfrutaría de la premisa creada por el escritor.

Con el estreno de la trilogía literaria de Suzann Collins en 2008, Los juegos del hambre, la cual fue muy criticada por los fans de Takami por el increíble parecido de la historia, una reinterpretación de Battle Royale llegó a manos del público estadounidense y latinoamericano. Es así que se terminó de popularizar definitivamente y llegó a los videojuegos.

Esta es la portada del libro de Takami que inició lo que hoy es conocido como Battle Royale. Foto: Google

¿Qué quiere decir battle royale?

Antes de continuar, debe quedar claro a qué se refería el literario japonés cuando llamó a su novela Battle Royale. En líneas anteriores, resumimos la base de la historia: el enfrentamiento mortal de un grupo de personas en el que solo podía quedar un superviviente.

Según el diccionario norteamericano Merriam Webster, se define de manera general a esta modalidad como “una pelea o enfrentamiento en la que participan dos o más combatientes. Específicamente, una en la que el último peleador o participante que sobreviva será declarado como el ganador”.

PUBG es uno de los juegos más conocidos que utiliza la premisa ideada por el escrito japonés en 1999. Foto: Tecnovery

¿Quién inventó el battle royale de los videojuegos?

Según un artículo de eSports, la inclusión de la forma de batalla ideada por Takami en el mundo de los videojuegos se debe a Brendan Greene, un fotográfo desempleado que jugaba en ARMA 2 con el apodo de ‘Player Unknown’.

Un día, Greene ideó un mod para el videojuego basado en la película japonesa titulada como Battle royale. A partir de entonces, es historia. Se convirtió en un multimillonario y sentó las bases para el resto de juegos que fueron lanzados bajo la misma premisa.

Battle royale en los videojuegos

Durante los años sucesivos al estreno de la primera película de la saga de Los juegos del hambre, numerosos juegos que caían bajo el paraguas de lo considerado como battle royale fueron lanzados al público. Entre ellos, destacan Dota , “Counter-Strike: Global Offensive y Call of Duty.

Brendan Greene ideó uno de los más exitosos juegos battle royale de la industria, el cual llevó su antiguo nombre de jugador. Este es el PUBG, o Player Unknown’s Battleground. Fue así que PUBG llegó a la cima y sobrepasó en popularidad a los veteranos antes mencionados.

No obstante, Fortnite ya estaba preparando su modo battle royale y cuando se lanzó oficialmente, la verdadera competencia con PUBG inició. No fue sino hasta el 2018 que el colorido videojuego de disparos, por fin, se erigió como el mayor fenómeno de productos transmedia que haya visto la industria de videojuegos hasta el momento.