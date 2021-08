FIFA y PES en problemas: anuncian UFL, un juego de fútbol donde “solo tu habilidad importa”

Los anuncios que se están realizando en la Gamescom 2021 están sorprendiendo a todos. Durante el evento Openin Night de la feria se lanzó el primer teaser de UFL, un juego de fútbol que busca competir contra FIFA y PES.

Este simulador de fútbol está siendo desarrollado por un pequeño grupo de creativos en Minsk, Bielorrusia, llamado Strikerz. Para su creación están utilizando el motor gráfico Unreal Engine, lo cual le da un aspecto de realismo impresionante.

Son pocos los detalles que se conocen sobre este videojuego, pues su director señaló que se trata de un juego free to play que se enfocará en la habilidad del gamer y no tendrá elementos pay to win.

Su fecha de estreno está por verse, pero confirmaron que llegará a las principales consolas de videojuegos, por lo que es de suponer que se podrá jugar en las plataformas de PlayStation y Xbox.

Por otra parte, los comentarios de Eugene Nashilov, CEO de Strikerz, en la Gamescom 2021 han hecho eco en la comunidad, ya que muchos comparten la idea de que este juego motivaría a EA Sports y Konami a aumentar el nivel de FIFA y PES.

“Somos fans del futbol y gamers apasionados. Nosotros hemos jugado videojuegos de fútbol por años y sabemos exactamente lo que la gente quiere ver en un simulador de fútbol”, expresa Eugene Nashilov.

“Queremos reinventar los videojuegos de fútbol desde cero, ofreciendo a los jugadores de todo el mundo una experiencia revolucionaria, emocionante y justa para jugar. Estamos ansiosos por compartir más sobre este juego”, sentenció.

De acuerdo a la publicación de IGN, los usuarios serán calificados en el juego con base en sus asociaciones con la compañía de análisis de rendimiento deportivo InStat; además, el sindicato de jugadores FIFPRO está proporcionando las imágenes y licencias de jugadores.