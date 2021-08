Counter-Strike 1.6: ¿cómo jugarlo en tu computadora sin tener que descargarlo?

Se puede decir que Counter-Strike 1.6 es una de las joyas de las cabinas. Este shooter de estrategia nos permitió tener varias horas de disfrute junto a nuestros amigos. Sin embargo, en aquella época solo se podía jugar si se tenía instalado el juego en la PC.

Ello quedó en el pasado, pues ahora es posible jugar Counter-Strike 1.6 de forma fluida y sin tener que instalarlo en la computadora. ¿De qué manera? Aquí te contamos todos los pasos a seguir para disfrutar de este clásico.

¿Cómo jugar gratis Counter-Strike 1.6 en tu PC sin instalarlo?

Muchos gamers no lo saben, pero desde hace un tiempo que este shooter es completamente jugable a través del navegador web, ya sea desde Google Chrome, Mozilla Firefox, etc. De tal manera que no necesitarás instalar launchers u otros programas para ejecutarlo.

Lo único que necesitas es visitar un sitio web (aquí) para ingresar a un servidor y, después de descargar algunos archivos, empezar a jugar el mítico shooter de Valve en los mapas más icónicos.

Solo preocúpate por elegir el bando ganador (Counter o Terrorist), ya que la jugabilidad de este CS 1.6 para navegadores es exactamente igual a la versión original para computadoras. Además, puedes ‘bindear’ las teclas a tu gusto para comprar y moverte y hasta ajustar la sensibilidad del mouse.

Actualmente, hay más de 1.200 jugadores en el mundo que disfrutan de entretenidas partidas online de Counter-Strike 1.6 desde su navegador favorito. El juego te permite configurar el volumen, la mirilla, activar o desactivar animaciones, cambiar el arma a la mano izquierda, entre otros.

Por supuesto, también cuenta con un servicio de paga con el que podrás jugar más tiempo, elegir tu nickname y hasta recibir más dinero para comprar armas al iniciar la partida.