Skyrim cumple 10 años y Bethesda anuncia la Anniversary Edition

Es muy difícil imaginar el género de RPG en los videojuegos sin Skyrim. Es la quinta entrega de una de las sagas más antiguas y representativas de la industria y está a punto de cumplir 10 años desde su lanzamiento. Para celebrarlo, Bethesda ha decidido relanzar el juego con una edición de aniversario con nuevo contenido, algo similar a lo que ya se anunció también para Quake.

El hecho fue confirmado por la propia casa desarrolladora a través de su web oficial: “La Edición de Aniversario contiene el juego completo más las tres expansiones: Dawnguard, Hearthfire y Dragonborn, así como todas las mejoras que se encuentran en The Elder Scrolls V: Skyrim Edición Especial. La Edición de Aniversario también contiene más de 500 piezas únicas de contenido Creation Club, incluyendo misiones, calabozos, jefes, armas, hechizos y más”.

Pese a que contará con las tres expansiones y muchos bonus, esta nueva edición no tendrá gráficos mejorados y será casi idéntico al original. Otro punto importante es que requerirá un pago adicional para quienes ya tengan la edición especial lanzada en 2016 (que sí mejoró los gráficos respecto a la versión nativa de 2011).

Todavía no se conoce de cuánto será el monto para quienes ya cuenten con la Special edition, pero está confirmado que no se tratará de una actualización gratuita. Otro detalles es que esta nueva versión llegará para consolas de pasada y nueva generación: PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S, además de la PC. La fecha de lanzamiento será exactamente 10 años después del lanzamiento original: el 11 de noviembre de 2021.

Sobre Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim fue lanzado originalmente para PS4, Xbox 360 y Windows el 11 de noviembre de 2011 (11/11/11) y destacó de entregas anteriores por el uso de un mundo abierto mucho más dinámico y libre. El juego fue aclamado tanto por la crítica como por la comunidad, sobre todo por su complejo sistema de creación de personajes. Para 2016, ya había alcanzado vender más de 30 millones de unidades en todas las plataformas, lo que lo convierte en uno de los títulos más vendidos de la historia.