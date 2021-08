Quake obtiene remasterización para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC

La QuakeCon, la convención anual del legendario juego de disparos en primera persona, regresó esta semana con una increíble novedad para los fanáticos. Id Software y MachineGames se han unido para presentar una versión mejorada del Quake original.

Actualizada para plataformas modernas, esta nueva edición marca la celebración por el aniversario 25 del lanzamiento del videojuego, que debutó el 22 de junio de 1996 como la continuación en 3D de la franquicia Doom de 1993 y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más populares de los años 90.

La remasterización ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC por un precio de 9,99 dólares. Asimismo, se ha incorporado al catálogo del servicio de Xbox Game Pass Ultimate, por lo que todos los suscriptores lo podrán jugar gratis en consolas Xbox y computadoras Windows.

De igual manera, se podrá experimentar en PlayStation 5 y Xbox Series X/S gracias a la función de retrocompatibilidad con versiones anteriores. No obstante, próximamente llegarán las ediciones nativas para consolas de última generación a través de una actualización gratuita.

Por otro lado, todas las personas que ya posean el videojuego en Steam o Bethesda Launcher recibirán automáticamente la nueva versión con una descarga gratuita, la cual también les brindará acceso a las expansiones originales Scourge of Armagon y Dissolution of Eternity.

A nivel de gráficos, la remasterización de Quake presenta una resolución de hasta 4K, soporte para pantalla ultra ancha (widescreen), iluminación dinámica, suavizado, profundidad de campo, nuevos modelos, entre otras mejoras visuales.

Tanto la campaña para un solo jugador como las expansiones originales y los dos complementos desarrollados por MachineGames se podrán jugar en modo cooperativo local o en línea para hasta cuatro personas con crossplay completo en todas las plataformas.

En el multijugador, los fanáticos podrán llevar sus habilidades a las arenas de Quake y competir en combates de hasta ocho participantes. Para ello, se brindará soporte multiplataforma, partidas personalizadas y servidores dedicados para el emparejamiento en línea.

El remaster de Quake también incluirá los dos paquetes de expansión originales, The Scourge of Armagon y Dissolution of Eternity, así como el contenido por el aniversario 20, Dimension of the Past. Además, contará con un nuevo DLC creado por MachineGames llamado Dimension of the Machine.