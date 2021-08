Creadores de Among Us critican a Fortnite porque habría copiado su juego

Problemas para Fortnite. Hace unas horas, el Battle Royale recibió el modo de juego Impostores, el cual no ha caído para nada bien en InnerSloth, desarrolladora de Among Us, ya que dan a entender que Epic Games los plagió.

Así como lo lees. Varios miembros de InnerSloth no dudaron en utilizar sus redes sociales, como Twitter, para expresar su molestia por la nueva propuesta de Fortnite, pues —según recoge Level Up— aseguran que es una copia de Among Us.

Gary Porter, programador del estudio indie, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre este suceso. El creativo publicó un mapa de Impostores y lo comparó con el de Skeld, uno de los escenarios más populares del videojuego para dispositivos móviles.

El programador aseguró que los mapas son prácticamente iguales: “Está bien, aunque, cambiaron la electricidad y la bahía médica y conectaron la seguridad a la cafetería. Ni siquiera estuve presente para el desarrollo de Skeld e incluso así estoy un poco ofendido”, escribió.

Por otro lado, Victoria Tran, encargada de las redes sociales del juego indie, menciona que hubiese sido mejor tener una colaboración oficial entre ambos videojuegos. Además, mencionó que Epic Games no realizó cambios en las mecánicas para ofrecer una experiencia distinta a la de Among Us.

“Al igual que las mecánicas del juego, no deberían ser controladas, pero al menos temáticas diferentes o terminología hacen que las cosas sean más interesantes”, dijo Tran.

Finalmente, el cofundador de InnerSloth, conocido en Twitter como ‘Puff’, publicó en Twitter lo siguiente: “No patentamos la mecánica de Among Us. No creo que eso lleve a una industria saludable. Sin embargo, ¿es realmente tan difícil poner un 10% más de esfuerzo en darle tu propio giro?”, destacó.

Por el momento, Epic Games aún no se ha pronunciado sobre las críticas recibidas por parte de los creadores de Among Us, de tal manera que no se sabe si se realizarán cambios en el modo Impostores de Fortnite.