Free Fire es uno de los shooters del momento y continúa sumando fans día a día por su combinación de acción y aventura, así como por la atractiva variedad de ítems gratuitos que ofrece a todos los jugadores de este Battle Royale, especialmente ahora que nos acercamos al cuarto aniversario del juego de Garena. Es posible, sin embargo, que muchos no puedan acceder a su cuenta porque olvidaron su contraseña, cambiaron de equipo móvil o fueron baneados. ¿Qué hacer en ese caso?

La solución más simple podría ser abrir una nueva, pero eso te llevará a perder el progreso de la original y, con ello, el loot que conseguiste en los eventos y los tan preciados diamantes. Por ello, en la siguiente nota te explicamos cuáles son los pasos que debes seguir para recuperar tu cuenta de Free Fire de una manera fácil y rápida con las plataformas oficiales de Facebook, VK y otras, según el caso.

¿Por qué no puedo ingresar a mi cuenta de Free Fire?

Muchas veces, la pérdida de la contraseña de acceso o el cambio a un equipo móvil diferente son los motivos más usuales que te impiden iniciar sesión. No obstante, también es posible que tu cuenta haya sido suspendida por otros motivos, como el uso de programas de terceros para cambiar la experiencia y obtener ventajas ilícitas, abuso de los bugs, promoción de exploits of hacks, uso de nombres ofensivos o solicitud indebida de reembolsos.

Garena aclara que los procedimientos para recuperar una cuenta de Free Fire solo son válidos para casos en que se perdieron los datos de acceso, y no para las suspensiones. “Debido a que nuestros procesos para iniciar cuentas son directamente relacionados con redes sociales o cuentas de Google personales, recuerda que es responsabilidad también del jugador el correcto uso de sus redes sociales basados en los términos y condiciones de uso en estas redes”, afirma en su web.

En la actualidad, Free Fire es uno de los videojuegos más populares del mundo. Foto: Garena

Así, la desarrolladora pide a los jugadores contactar al soporte técnico de cada plataforma (Facebook, VK, Google) si hay dificultades para entrar a la cuenta vinculada a una de ellas, pues no es posible hacérsele cambios en lo referido al inicio de sesión. Estos son los enlaces de soporte al cliente de cada una:

VK: https://vk.com/restore

https://www.facebook.com/help/www/105487009541643?helpref=about_content Google: https://support.google.com/

Garena también explicó qué hacer si tu cuenta es de invitado y no está vinculada: “Podemos ayudarte a recuperarla por una única ocasión. Solo debes usar nuestro formulario de contacto adecuado (problemas con la cuenta de invitado) y diligencia toda la información requerida para poder apoyarte”.

¿Cómo recuperar mi cuenta de Free Fire usando Facebook?

Si tu cuenta de Free Fire está vinculada a Facebook, podrás recuperarla con estos pasos:

Trata de recuperar tu cuenta de Facebook desde el dispositivo (PC, laptop, tablet, celular) en que iniciaste sesión por última vez.

Al acceder, ingresa tu correo electrónico o número de teléfono para que tu cuenta pueda ser ubicada, una vez pulses buscar .

. Tras esto, intenta cambiar la contraseña de tu cuenta en Facebook. Si aún no puedes iniciar sesión, sigue las instrucciones que aparecen luego de presionar buscar .

. Si lograste entrar a tu cuenta, ve a configuración, luego a seguridad e inicio de sesión y, de allí, a editar junto con cambiar contraseña. Escribe la contraseña actual y la nueva; finalmente, dale clic a guardar cambios.

En caso nada de esto haya funcionado, cabe la posibilidad de que existan problemas con tu información de usuario, que tu cuenta haya sido inhabilitada por incumplir ciertas normas, o incluso de un robo por parte de hackers. Lo recomendable en esta situación es consultar en la sección configuración de la cuenta del Servicio de ayuda de Facebook.

Una vez recuperes tu cuenta de Facebook, haz lo siguiente:

En el menú de configuración o ajustes de tu dispositivo, haz clic en aplicaciones

Busca Free Fire en la lista de aplicaciones

en la lista de aplicaciones Revisa los detalles de la app y presiona borrar caché

Trata de iniciar sesión en Free Fire. Lo más probable es que puedas hacerlo sin contratiempos.

Si aún hay problemas, debes contactar al equipo de soporte del juego, con una captura de pantalla que muestre la respuesta de la plataforma (en este caso Facebook) para que Garena pueda hacer algo al respecto. Adjunta también tu perfil anterior en el juego con ID y nombre, además de los últimos recibos que llegaron a tu correo por recarga de diamantes.

Free Fire trae semanalmente diversas sorpresas para sus seguidores en forma de ítems, eventos y más. Foto: Garena

¿Cómo recuperar mi cuenta de Free Fire usando VK?

Este es el procedimiento para recuperar una cuenta de Free Fire vinculada a VK:

Ingresa a la siguiente dirección: vk.com/restore

Introduce tu correo electrónico o número de teléfono y presiona en siguiente

Confirma que no eres un robot y el sistema buscará tu cuenta de VK. Luego, sigue las instrucciones.

Una vez recuperada tu cuenta de VK, ve al menú de configuración o ajustes de tu dispositivo y sigue los pasos ya mencionados arriba con respecto a la app de Free Fire.

¿Qué hacer si mi cuenta de Free Fire fue baneada?

Si utilizaste un programa de terceros para conseguir ventajas no permitidas por Free Fire, serás baneado automáticamente y Garena no cambiará dicha decisión debido a sus normas basadas en los términos del servicio y la política de privacidad. En ese caso, no podrás recuperar tu cuenta ni tu progreso en el juego.

La desarrolladora recomienda usar solo aplicaciones disponibles en App Store o Google Play Store debido a que son oficiales y no perjudicarán tu experiencia ni la de otros.

Tampoco podrás recuperar tu cuenta si has tenido un comportamiento inapropiado con esta, como abusar de los bugs o promover el exploit, pues serás suspendido permanentemente en esos casos.