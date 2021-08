Fortnite: la skin de Will Smith llegará pronto al battle royale

Fortnite estuvo en mantenimiento durante la madrugada de este martes 17 de agosto, con el fin de que Epic Games agregara nuevo contenido al juego, especialmente un interesante modo de juego inspirado en Among Us. No obstante, gracias a ello, los dataminers han podido analizar los datos y han descubierto que el battle royale prepara la llegada de la skin de Will Smith.

El dataminer Hypex, quien previamente ha desenterrado datos sobre skins que incluyen a Lebron James y Ariana Grande, así como el modo Fortnite Winter Trials y Daybreak PvE, señala que él y su colaborador reconocido como el usuario de Twitter @NotOfficer han descubierto un nuevo atuendo basado en el famoso actor.

Hypex, a través de su cuenta de Twitter, ha compartido la imagen de cómo sería la skin de Will Smith que estaría inspirada en el disfraz del actor como Mike Lowrey en la franquicia de películas Bad Boys.

Skin de Will Smith de Fortnite

Gracias a la imagen, es posible ver también que estará disponible en Fortnite un accesorio para la espalda que asemeja a una caja de armas, municiones y más accesorios de policías.

¿Cuándo llegará la skin de Will Smith a Fortnite?

Todavía no hay detalles sobre la fecha de lanzamiento de la skin de Will Smith en Fortnite, pero se espera que sea pronto, teniendo en cuenta que se ha filtrado hoy mismo gracias a la actualización 17.40 del battle royale.