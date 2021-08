Fan de Pokémon consigue recrear Pueblo Paleta en Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons, el exitoso videojuego desarrollado por Nintendo, se ha convertido en una especie de Minecraft, ya que permite que los usuarios den rienda suelta a su imaginación y creen diversos mundos, como los de Pokémon.

Hace algunos días, un usuario de Reddit llamado SirTmac sorprendió a miles de cibernautas al recrear el Pueblo Paleta, el hogar de Ash Ketchum, en este videojuego de simulación social que está disponible en Nintendo Switch.

Como podrás apreciar en las imágenes, la ciudad ficticia creada en Animal Crossing: New Horizons luce idéntica a la que pudimos conocer en los videojuegos clásicos de Pokémon que fueron desarrollados por Nintendo y GameFreak.

La casa de Red, así como la vivienda de su rival Green, fueron recreadas a la perfección por este usuario. No solo eso, ya que también es posible ver el laboratorio del profesor Oak, donde nos dan el primer pokémon (Charmander, Squirtle o Bulbasaur)

Lamentablemente, solo pudimos ver Pueblo Paleta desde fuera, no el interior de las casas; sin embargo, eso no disminuyó el asombro de los fans que felicitaron al joven por haber hecho esta creación en Animal Crossing: New Horizons.

¿Te gustaría visitarla?

Si eres fanático de Pokémon y te compraste esta entrega para tu Nintendo Switch, te interesará saber que puedes visitar esta ciudad ficticia, ya que el autor compartió el código. Solo ingresa MA-5136-4802-9695 en el juego.

Te dejamos un video que muestra cómo luce originalmente Pueblo Paleta en Pokémon Rojo Fuego / Verde Hoja, dos títulos que Nintendo y GameFreak lanzaron para la consola portátil Game Boy Advance.