¿The Last of Us Part II Battle Royale? Pistas sugieren que así sería el multijugador del juego

The Last of Us Part II es uno de los videojuegos más exitosos de la PlayStation 4. Sin embargo, esta entrega, a diferencia de The Last of Us, no recibió un modo multijugador. Pero las cosas podrían cambiar y hasta llegaría en forma de Battle Royale.

Naughty Dog dijo que no iba a lanzar un modo multijugador como lo hizo en la primera entrega, el cual recibió el nombre de Factions. Sin embargo, un conocido minero de datos logró encontrar información en los códigos de TLOU2 que contradicen al estudio de PlayStation.

Speclizer, conocido creador de contenidos, publicó un video en YouTube donde revela su más reciente hallazgo: material de lo que seria el modo multijugador de The Last of Us Part II. Lo interesante de todo esto es que el youtuber señala que el estudio trabajó en un modo Battle Royale para esta entrega, por lo que sería una posible secuela de Factions.

Según explica Level Up, portal especializado en videojuegos, en los archivos se encontraron assets de mapas y locaciones como Adler Park, Camallito y Port of Camallito, los cuales se encuentran dentro de un inmenso escenario donde se reuniría una considerable cantidad de jugadores.

Por otro lado, Speclizer señala lo siguiente: “No lo mencioné en el video, pero en el metraje de desarrollo, hay una brújula y un recuento de jugadores que generalmente solo se usa en juegos Battle Royale”.

De esta manera, el youtuber confirma que los creadores de The Last of Us Part II sí trabajaron en un modo multijugador para el exclusivo de PS4. Además, menciona haber encontrado otros objetos como mochilas, un collar, y armas, pero no lograron restaurarlos por completo.

A pesar de este gran descubrimiento, no se sabe si todo este material fue descartado por Naughty Dog o si en algún momento podrá ser utilizado por el estudio para anunciar el lanzamiento del modo multijugador de TLOU2.