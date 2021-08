¿Twisted Metal volvería para PS5? Creador de la saga se refiere al supuesto videojuego

Twisted Metal recibirá una serie producida por Sony y PlayStation Productions; sin embargo, la compañía tendría más planes para la saga y parece ser que planea el lanzamiento de un nuevo videojuego de esta franquicia. ¿Será para PS5?

Twitter se ha convertido en la red social favorita de los insiders para filtrar información sobre lo que está por llegar a la industria, y esta vez no ha sido la excepción. Un reconocido leaker asegura que Twisted Metal regresará en 2023.

La publicación fue hecha por Tom Henderson, editor de DualShockers y reconocido filtrador en la escena, quien compartió una fotografía del videojuego en mención con el mensaje 2023, sin mencionar más detalles.

El tuit se hizo viral y llegó hasta David Jaffe, creador del juego de combate de autos y God of War, quien en su último stream se refirió a la publicación de Henderson y expresó su opinión sobre el posible retorno del título.

Twisted Metal

David Jaffe habla sobre el regreso de Twisted Metal

Durante la transmisión, el creativo señaló que actualmente no es “la persona favorita de Sony”, motivo por el cual ve poco probable que lo llamen para participar del proyecto. Además, aseguró no haber escuchado nada al respecto.

Por otro lado, David Jaffe menciona que es casi imposible que se lance un nuevo videojuego de Twisted Metal tras la gran recepción que tuvo Destruction AllStars, juego con el que comparte ciertas similitudes.

“No he escuchado nada... de palabras oficiales de Sony o cosas detrás de escena, y escucho muchas cosas detrás de escena que se supone no debo saber. Creo que a Sony le sangra la nariz financieramente (de Destruction AllStars), así que no creo que estén sentados diciendo: ‘probemos con otro título de combate de autos”, señaló Jaffe.

Pese a ello, señaló que la información revelada sobre la serie de Twisted Metal sí son exactos, pero aseguró que no sabe nada sobre un nuevo videojuego de la saga. A su vez, el creativo expresó que le dolería si Sony no lo contacta en el caso de tener planeado una nueva entrega del título para los próximos años.