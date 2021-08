Call of Duty Vanguard comienza a aparecer dentro de Warzone

El último mes de junio, el medio VGC adelantó que el próximo Call of Duty desarrollado principalmente por Sledgehammer Games, titulado Call of Duty Vanguard, se presentaría dentro del popular Call of Duty Warzone.

Precisamente, el primer teaser del próximo título de la famosa franquicia acaba de aparecer dentro de Call of Duty Warzone. La escena fue capturada por el usuario de YouTube AJ21&Family y compartida por el medio especializado Polygon.

En el video se muestra al equipo de cuatro jugadores subiendo al helicóptero de rescate tras hacerse con la victoria. Sin embargo, uno de los supervivientes es abatido por una soldado del ejército soviético de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto en el que supuestamente se ambientará la entrega de 2021 de la saga.

La soldado con el uniforme soviético y con pelo pelirrojo peinado con dos trenzas se asemeja a uno de los personajes que aparecen en las portadas de Call of Duty Vanguard que se filtraron en la red.

Que este teaser de Call of Duty Vanguard se haya introducido ahora en Warzone desde luego no sería casualidad, sobre todo cuando se espera que en pocos días se produzca la presentación oficial del juego.

Call of Duty: Vanguard tendría su propio ‘mini battle royale’ con ‘mapas especiales’

Según el filtrador Tom Henderson, Call of Duty Vanguard contará con cuatro mapas especiales que harán mucho más que alimentar el multijugador, y de hecho crearán su propia esencia de ‘mini battle royale’.