PS4: calculan que le seguirán llegando juegos exclusivos hasta el 2023

El plan que Sony, pese a pandemia, implementó con la PS5 parece haberle sonreído a grandes rasgos. La consola ya es la que más rápido se ha vendido en la historia (superando por un mes a la PS4) y ahora todo parece cuestión de tiempo antes de que se convierta en la prioridad de Sony para sus clientes.

Por supuesto, todavía hay un gran número de usuarios que no han podido obtener una PlayStation 5 por multitud de razones. Más allá de eso, son más los que todavía utilizan una de las 102,4 millones de PS4 que se vendieron desde 2013. ¿Qué pasará con ellos? ¿Cuándo dejarán de recibir títulos exclusivos cross-generation?

Para el conocido analista Michael Pachter, el panorama no puede ser otro: Sony continuará lanzando contenido para la PlayStation 4 por lo menos dos años más (hasta 2023). La razón es más que obvia: los usuarios de la PS5 todavía no son mayoría y no lo serán hasta que la situación con la escasez mejore.

“Realmente no pueden ignorar la PS4 hasta que tengan suficientes PS5 para cubrir las unidades necesarias con las que puedan ganar dinero en un juego. Quieres vender alrededor de 3 millones de unidades solo para llegar al punto de equilibrio, y si no tienes más de 7-8 millones de PS5 o 10 millones de PS5 por ahí, simplemente no puedes hacerlo”, reveló el analista de Wedbush Securities, en declaraciones a VGChartz.

“Siempre habrá exclusivas al principio del ciclo de una consola, porque quieren que la gente compre el hardware. Así que es el huevo o la gallina. Tienes que vender algunos huevos con un descuento para que la gente compre la gallina”, acotó.

Para el reconocido analista, la PlayStation 4 seguirá recibiendo juegos exclusivos (uno de los puntos de atracción más fuertes de Sony) hasta el año 2023, debido a que la PS5 apenas acaba de pasar la barrera de 10 millones de ventas: “En juegos grandes, si quieres vender 20 millones de unidades, debes hacerlo en plataformas viejas y nuevas. Creo honestamente que los exclusivos de Sony seguirán siendo compatibles con PS4 hasta dentro de dos años. Pasado ese tiempo, todo será únicamente para la PS5”, concluyó.

Es válido aclarar que los juegos exclusivos de PlayStation 4 podrán ejecutarse en la PS5 también, pues esta última cuenta con retrocompatibilidad.