Age of Empires 2 Definitive Edition recibe dos civilizaciones y tres campañas nuevas

Mientras la espera por Age of Empires 4 —el primer título de la saga AoE en más de 10 años— sigue vigente, Age of Empires 2 Definitive Edition sigue creciendo en popularidad y en contenido. Sus desarrolladores acaban de introducir la segunda gran expansión del juego (DLC): The Dawn of the Dukes, la cual trae grandes novedades para los fans más nostálgicos: dos civilizaciones, tres campañas y diversos retoques a los escenarios ya existentes desde 1999.

¿A qué nos referimos? Pues bien, las nuevas civilizaciones de The Dawn of the Dukes corresponden a Europa del oeste: los polacos y bohemios. Ambas contarán con sus propias campañas en las que tendrás que ponerlas a prueba frente a facciones ya conocidas por los más expertos de la serie: el Sacro Imperio Romano Germánico y los descendientes de los mongoles de Gengis Kan.

Los polacos se especializan en la caballería, cuentan con tecnologías como los ‘privilegios szlachta’ y el ‘legado lequítica’. También pueden crear húsares alados y hasta un estilo de granja más eficiente (que las reemplaza) llamado Folwark, la cual es operada por siervos.

Su campaña te pondrá a las órdenes de Jadwiga, la primera monarca mujer de los polacos, en sus esfuerzos por establecer la República de las Dos Naciones (con Lituania).

Por el lado de los bohemios, estos protagonizan la nueva campaña del conocido general checo Jan Zizka. En esta se destacan las nuevas innovaciones tecnológicas del medioevo tardío, tales como los Houfnices (un cañón de bombarda más avanzado) y el vagón husita (un arma de asedio móvil con tropas armadas con triples por dentro). Todas estas disponibles en el catálogo de unidades de la civilización.

Los bohemios tendrán que abrirse paso ante nada menos que el Sacro Imperio Romano Germánico (cuya tecnología se ve anticuada para entonces). La tercera campaña se concentra en los príncipes lituanos hijos de duques Algirdas y Kestutis, quienes se enfrentarán a los cruzados y a los descendientes de Gengis Kan.

Otra de las atracciones de The Dawn of the Dukes es que ahora ambas civilizaciones estarán incluidas en las campañas clásicas de Barbarroja, Gengis Kan y Ivaylo. El DLC ya está disponible al precio de 22 soles en Steam y puedes adquirirlo desde este enlace (recuerda que necesitarás el juego base primero).