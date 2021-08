La famosa franquicia de juegos de acción, Prince of Persia, propiedad de Ubisoft, está viviendo toda una nueva era. Primero habrá un remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo en el 2022. Ahora, un nuevo rumor apunta a que la compañía francesa podría estar trabajando en una nueva versión en 2D que trataría de revivir la esencia de las primeras entregas.

¿Cómo se dio a conocer la noticia?

Fue Shpeshal Nick, cofundador de Xbox Era, quien hizo público esos rumores. Según indicó en un podcast de su medio, hay rumores en la industria acerca de la existencia de un nuevo Prince of Persia 2D. El experto habló de este proyecto como un rumor, por lo que habría que tomarlo como tal. En un tweet publicado posteriormente en su Twitter, Nick explicó que el propio Jordan Mechner, creador del juego original, estaría involucrado en el proyecto.

¿Cómo surgió el juego Prince of Persia?

El Prince of Persia original se lanzó en 1989 para Apple II, aunque posteriormente llegaría también a otras plataformas como Amiga y MS-DOS. De su distribución se encargó Brøderbund, pero fue Jordan Mechner quien realizó el diseño del juego aportando esas animaciones rotoscópicas que han pasado a la historia del videojuego como una de las grandes revoluciones en términos gráficos.

Mechner utilizó fotografías de su hermano David para recrear los movimientos del protagonista en el juego que estaba diseñando, una tecnología que ya se había utilizado anteriormente, sobre todo en el cine, pero que Prince of Persia llevó a la perfección hasta convertirlo en una de sus señas de identidad.

Prince of Persia en 2D

La última vez que la franquicia optó por ser un juego en 2D fue con los remakes de los títulos originales. Tanto Prince of Persia Classic de 2007 y el remake de Shadow and the Flames de 2013 intentaron honrar los orígenes de la serie.

Con respecto al remake de The Sands of Time, Ubisoft tenía previsto estrenarlo el pasado 21 de enero de este año. Sin embargo, de manera sorpresiva, la compañía anunció que se retrasaría hasta el 18 de marzo. Pero el 5 de febrero Ubisoft sacó un nuevo comunicado revelando que el remake se retrasará por tiempo indefinido.