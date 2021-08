La beta de Back 4 Blood supera los 90.000 jugadores conectados en simultáneo en Steam

Back 4 Blood se ha convertido en el videojuego del momento a pesar de que aún no se lanza oficialmente. Desde que se anunció a finales de 2020, el título generó mucha expectativa en la comunidad fanática de los shooters de zombies.

Tal como lo prometió Turtle Rock, estudio que creó este videojuego, la beta cerrada de Back 4 Blood ya está disponible para los usuarios desde el jueves 5 de agosto para computadoras, a través de Steam.

Según las estadísticas que se aprecian en la página de Steam Data Base, el título mencionado llegó a picos de audiencia de 98.024 en las últimas 24 horas, mientras que ahora hay 86.735 usuarios disfrutando de él.

Cerca de 100,000 jugadores en simultáneo juegan Back 4 Blood en PC. Foto captura: Steam Data Base

Estas cifras lo catapultan al sexto lugar de videojuegos más jugados en Steam, por debajo de Grand Theft Auto V, Rust, Apex Legends, Dota 2 y Counter-Strike: Global Offensive. No obstante, Back 4 Blood es el único que mantiene sus números de picos en verde.

Dichas cifras son impresionantes, ya que solo se trata de la primera beta cerrada del shooter, la misma que estará disponible hasta el próximo 9 de agosto, día en el que Turtle Rock finalizará esta etapa de pruebas.

Si no has sido parte de la beta cerrada de Back 4 Blood, no te preocupes, ya que habrá otro periodo de prueba gratuita; es decir, para todos, desde el 12 al 16 de agosto, fechas en las que podría aumentar su número de jugadores de manera abismal.

Es importante precisar que Back 4 Blood llegará el próximo 12 de octubre a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y PC. Aquí te dejamos su más reciente tráiler.