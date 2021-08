Starcraft: conoce los códigos secretos del legendario juego creado por Blizzard

Aunque Blizzard Entertainment lanzó Starcraft hace varios años, todavía sigue siendo un videojuegos muy popular entre los fans, debido a que puede darte horas de diversión gracias a sus diferentes modos de juego.

Si eres fan de esta franquicia, seguro recuerdas haber tenido épicas batallas con tus amigos, gracias al modo multijugador. Sin embargo, Starcraft también ofrecía un modo campaña que era bastante complicado.

Dependiendo de la raza que elijas (Terran, Protoss y Zerg), el juego te pedía que cumplas ciertas misiones que, al principio, eran sumamente sencillas, pero a medida que avanzabas iban aumentando su dificultad.

Por ese motivo, muchos fans de Starcraft recurrían a los códigos secretos que Blizzard Entertainment había añadido al juego para hacer la campaña más fácil y permitía pasar ciertos niveles extremadamente complejos.

Sin embargo, a muchos gamers no les gustaba emplearlos. Esto debido a que le quitaba emoción al juego, incluso hacía que la campaña (que debía durar horas o días) termine más rápido.

A continuación, te dejamos una lista de los códigos más populares de Starcraft. Ten en cuenta que solo funcionarán en el modo campaña, no cuando te enfrentes a tus amigos en el multijugador.

show me the money: te darán 10.000 de minerales y de gas

whats mine is mine: obtendrás 500 de minerales

breathe Deep: conseguirás 500 unidades de gas Vespene

medieval man: desbloquearás todas las habilidades de investigación

modify the phase variance: las construcciones serán gratuitas

staying alive: aunque pierdas vas a poder seguir jugando

noglues: si usas este código, el enemigo no usará habilidades psiónicas

operation cwal: la construcción será más rápida

the gathering: obtendrás energía infinita en todas tus unidades

something for nothing: usando este código desbloqueas las mejoras gratuitas

game over man: perder la campaña al instante

there is no cow level: ganar la partida al instante

power overwhelming: el famoso ‘modo Dios’, ya que los enemigos no te harán daño

war aint what it used to be: quita la molesta niebla del mapa

food for thought: tendrás recursos ilimitados y podrás construir más de 200 unidades