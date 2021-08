PlayStation Plus pierde suscriptores y Sony culpa a la pandemia

Uno de los aspectos más conocidos de la PS5 es que su modelo de negocio requiere de servicios adicionales para recuperar la inversión. En muchas ocasiones, Sony ha indicado que sus consolas se venden a pérdida, y son suscripciones como las de PlayStation Plus las que les permiten generar ganancias. Ahora, dicha dinámica podría parecer en problemas, pues el número de usuarios no ha dejado de caer en los últimos meses.

En los resultados financieros del primer cuarto del 2021 (periodo hasta el 30 de junio), los usuarios de PS Plus reportados por Sony alcanzaron los 46,3 millones, una cifra menor a la de los dos trimestres anteriores por un millón. Portales como ResetEra aseguran que es la primera vez en la que los suscriptores de PlayStation Plus caen tanto desde hace ocho años.

Los usuarios activos tampoco son alentadores. Según dicho portal, son solo 10 millones las cuentas únicas que jugaron o usaron el servicio de PlayStation Network en el último mes (en medición año-tras-año), todo, de un total de 104 millones. Dicha cifra también es 5 millones menor a la del último trimestre.

Pese a ello, en Sony no están preocupados y aseguran que, como ocurrió en 2020, las campañas de ‘stay at home’ del servicio aumentarán las suscripciones. “Con las restricciones por el coronavirus reduciéndose, es natural que haya un declive”, dijeron en la compañía.

El director financiero de Sony, Hiroki Totoki, argumentó que las figuras no son necesariamente inquietantes. “Por supuesto, 104 millones no es una cifra fuerte”, señaló. “Pero ¿lo estamos viendo como una tendencia de baja? No lo creemos”, argumentó.

“Estamos tratando de analizar diferentes elementos, pero no hay tendencias conspicuas que podamos capturar. Quizá este o el próximo mes, tendremos que continuar vigilando para hacer un análisis”, acotó.

También mencionó al factor COVID-19 como algo para tomar con pinzas: “Puedo señalar que la campaña stay-at-home del año pasado generó mucha demanda y esta fue significativa en retrospectiva. Así que, comparado al mismo periodo del año pasado, sí estamos en declive, pero comparado al 2019 hay un aumento”.

Pese a esta realidad, la PlayStation 5 sigue teniendo un buen ritmo de ventas. Recientemente, se confirmó que la consola había llegado a los 10 millones de unidades en tan solo ocho meses (a la PS4 le tomó nueve), convirtiéndose en la plataforma que más rápido se ha vendido en la historia de la compañía.