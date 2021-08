Steam Deck: Valve afirma que aprendió de sus errores con su hardware pasado

De los errores se aprende. Valve, la compañía que domina buena parte del mercado de juegos para PC, señala que su experiencia con hardware en el pasado fue vital para llegar al diseño de la próxima Steam Deck, su consola portátil recién anunciada hace unas semanas. La compañía espera que este aparato sea su primer dispositivo realmente exitoso.

La Steam Deck, la consola que la compañía lanzará a fines de 2021, es nada menos que una computadora portátil apta para usarla con las dos manos, en un diseño similar a la Nintendo Switch. Su anuncio ha causado revuelo en la comunidad gaming mundial, pues se trata de una pieza bastante particular que promete llevar las ventajas de la plataforma PC al formato portátil, con gráficos a nivel de la PS5 y Xbox Series X.

Tal como lo confiesan, este no es el primer intento de Valve por lanzar alguna pieza de hardware. Steam Link y Steam Controller fueron dos de sus productos más conocidos, pero no pudieron cosechar mucho éxito y tuvieron que ser descontinuados eventualmente.

Ahora, en Bellevue afirman que ambas piezas fueron vitales para conocer un poco más sobre el mercado de dispositivos. La última pieza de hardware lanzada por Valve ha sido la Valve Index (gafas de realidad virtual) que, gracias a la gran expectativa que obtuvo Half-Life Alyx, fue todo un éxito en ventas.

“La Steam Deck se siente como la culminación de un montón de trabajo temprano”, señaló Greg Coomer, uno de los diseñadores de Valve en una entrevista a IGN. Él junto a Lawrence Yang y Scott Dalon (también miembros de la empresa) precisaron que Valve aprendió de muchos experimentos en otros productos de hardware. El conocimiento adquirido se aplicó a la nueva plataforma.

“Steam Link en particular terminó siendo bastante valioso en establecer qué significa hacer streaming de juegos desde las PC. El Steam Controller también lo fue en sentido de que nos enseño mucho sobre qué es necesario y de valor para el cliente. Todos esos productos tempranos realmente nos enseñaron mucho para este (Steam Deck)”, acotó Coomer.

Otro producto que no gozó de muchas ventas fue la Steam Machine, una especie de consola que podía correr SteamOS (basado en Linux). Respecto a ella, los diseñadores comentaron: “Fue realmente una buena idea, pero el sistema operativo todavía no estaba listo. El número de juegos que podías jugar en él tampoco. No creo que hubiésemos podido hacer tanto progreso en la Steam Deck sin haber tenido esa experiencia”.

“Uno de los principales problemas fue el del huevo y la gallina”, replica. Al parecer, Valve quería que los desarrolladores hagan más juegos para Linux (para que puedan jugarse en la Steam Machine) pero estos no veían ventaja alguna porque no mucha gente tenía el sistema. “Eso nos conllevo a Proton, donde ahora tenemos estos juegos que sí pueden correr independientemente de la plataforma”.

Proton es una herramienta creada por Valve que permite aprovechar reimplementaciones de APIS para correr, por ejemplo, aplicaciones de Windows en Linux. Esta función es una de las principales ventajas con las que cuenta la Steam Deck.