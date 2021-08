Amazon Prime Gaming: todos los juegos gratis para PC disponibles en agosto

Amazon ha revelado la lista de nuevos videojuegos para PC que todos los miembros del servicio de suscripción Prime Gaming podrán reclamar de forma gratuita durante el mes de agosto y quedárselos para siempre.

Aparte de esta selección de títulos, la compañía también ofrecerá como parte de su beneficio mensual una serie de recompensas adicionales para los juegos Fall Guys, Legends of Runeterra, Destiny 2 - Season of the Splicer y Rainbow Six Siege.

¿Cómo acceder a estos beneficios?

Actualmente, Prime Gaming viene incluido en la membresía de Amazon Prime y Prime Video en más de 200 países a nivel mundial, como Perú, México, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España, Venezuela, Estados Unidos y Reino Unido.

Para vincular ambos servicios, accede al sitio web de Prime Gaming (gaming.amazon.com), pulsa el botón iniciar sesión situado en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona tu país (si no aparece, elige la opción otras partes del mundo).

A continuación, accede a tu cuenta de Amazon y, una vez que ingreses a la pantalla principal del servicio de videojuegos, presiona el botón activar Prime Gaming que se encuentra en la esquina superior derecha. A partir de ese momento, podrás acceder a todos los beneficios de la plataforma.

Amazon Prime Gaming: lista de juegos gratuitos para agosto

Battlefield V Indiana Jones and the Fate of Atlantis Metamorphosis A Normal Lost Phone Another Lost Phone: Laura’s Story Planet Alpha Secret Files: Tunguska Lost Horizon 2.

Amazon Prime Gaming: recompensas gratuitas de agosto