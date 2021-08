Steam: Valve defiende las comisiones del 30% en respuesta a demanda hecha en abril

Tajante. En medio del revuelo que ha causado el anuncio de la Steam Deck, Valve sorprendió hace unas horas al responder abiertamente a una demanda antimonopolio que le fue impuesta hace unos meses. La compañía creadora de Half-Life, Dota 2 y Counter-Strike se defendió citando las leyes vigentes.

Fue en abril cuando el estudio Wolfire Games (creadores de Receiver y Overgrowth) decidió demandar a Valve por supuesto monopolio. Ellos afirman que los de Washington aprovechan la posición de Steam para reducir la competencia y “extraer una comisión extraordinariamente alta” de todas las ventas hechas en su plataforma.

Ahora, cuatro meses después, Valve ha presentado una petición para que la demanda sea desestimada. Han señalado que “no se alegan a los elementos más básicos de un caso antimonopolio”.

Según Wolfire, las acciones de Valve son negativas para los creadores de videojuegos tanto como para los gamers. Al evitar que los desarrolladores vendan claves de Steam a precios más bajos (en otras tiendas), se fuerza que se mantengan los precios altos para pagar la comisión de 30% que exige la plataforma.

Para Valve, esto no tiene ninguna base, pues, según la ley antimonopolio, ellos no están obligando a permitir que ningún desarrollador use claves de producto (steam keys) para vender a precios más bajos que en Steam. Es más, no tienen obligación de permitirlo en absoluto.

La empresa también precisó que la evidencia señalada corresponde a un solo hecho aislado y que resulta ser una simple anécdota. “Según Wolfire, Valve supuestamente le dijo a un desarrollador no identificado que no debería dar un juego no habilitado para Steam de forma gratuita en la plataforma de la competencia (Discord) si es que cobra a los usuarios 5 dólares por la versión habilitada para nuestra tienda”.

Desde hace algunos años, la comisión del 30% de Valve ha sido criticada abiertamente por una buena parte de la comunidad, especialmente después de que se estrenará la Epic Games Store, una tienda similar que debutó en 2018 y que ofrece tarifas más cómodas de hasta solo el 12%.

Para Valve, la comisión de 30% es adecuada y señala que no hay evidencia de que fuera algo no común. “Los demandantes solo pueden reunir una generalización de que la economía predice que la comisión de 30% debería haber disminuido con el tiempo, pero lo cierto es que se ha convertido en el estándar de la industria. Mientras que nosotros nos hemos enfrentado a la competencia de algunas de las mayores empresas del rubro como Microsoft, Epic Games y Amazon”, concluyeron.