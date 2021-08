PS5: lanzamiento de Horizon Forbidden West podría retrasarse hasta el 2022

Mientras que miles de usuarios de PS5 esperan con mucha emoción el estreno de Horizon Forbidden West, fuentes cercanas a la compañía señalan que PlayStation habría decidido retrasar el estreno de dicho videojuego protagonizado por Aloy.

Luego de mostrar el primer gameplay de Horizon Forbidden West, dos fuentes bastante cercanas a PlayStation, uno más que la otra, revelaron detalles sobre la postergación del estreno del título en las consolas de nueva generación.

Según recoge Hipertextual, portal especializado en videojuegos, en el último podcast de Giant Bomb, Jeff Grubb, periodista de GamesBeat, aseguró haber escuchado algunos rumores de que Sony podría retrasar el lanzamiento del juego de Guerrilla Games para el próximo año.

En palabras del periodista, este anuncio se haría oficial en el próximo evento digital de PlayStation que se realizaría en septiembre, pues recordemos que la compañía nipona no fue parte del E3 2021 y realizó un State of Play dedicado a juegos third party para PlayStation 5.

“No lo sé con certeza, creo que todavía están indecisos (PlayStation), pero pienso que se inclinan a que Horizon Forbidden West llegue en 2022”, expresó Jeff Grubb.

Por otro lado, Jason Schreier, periodista de Bloomberg y considerado por la comunidad como una de las fuentes más confiables de la industria, publicó en su cuenta de Twitter que Horizon Forbidden West no llegará al PS5 durante el primer cuarto de 2022.

Además, el periodista menciona que esta decisión se tomó desde hace tiempo, lo cual explicaría los motivos por los que Guerrilla Games, estudio que está desarrollando el juego en cuestión, no se ha pronunciado sobre su lanzamiento cuando liberaron el tráiler gameplay.

Por el momento, PlayStation y Guerrilla Games no han salido al frente para pronunciarse sobre la fecha de lanzamiento de Horizon Forbidden West en PS5, por lo que estaremos atentos a lo que puedan decir ambas compañías.