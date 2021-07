PS5: así puedes conectar el mando DualSense a Android o PC

Una de las grandes novedades con las que llegó el PS5 es su mando DualSense con numerosas funciones que mejoran la experiencia de juego. Por si no lo sabías, puedes utilizar el mando de PlayStation 5 también para jugar en tu teléfono Android o una PC. Te contamos cómo se hace.

Método paso a paso para conectar un mando DualSense a una PC

El sistema operativo Windows tiene soporte para multitud de mandos. Ahora, una gran noticia es que el mando de PS5 está entre ellos. Esto no solo nos sirve para jugar a títulos de PlayStation en PS Now, sino también otros como Days Gone, Horizon Zero Dawn o Nioh 2, entre muchos más. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Si deseas conectarlo a través de Bluetooth, mantén presionado el botón PS y el botón crear en su controlador DualSense hasta que la luz alrededor del trackpad comience a parpadear en azul. Esto indica que tu controlador está en modo de emparejamiento.

Dirígete a configuración haciendo clic en el logotipo de Windows en la barra de tareas o presionando la tecla de Windows en tu teclado.

Haz clic en dispositivos.

Una vez en la sección de Bluetooth y otros dispositivos, haz clic en Agregar Bluetooth u otro dispositivo.

Haz clic en Bluetooth y tu PC comenzará a buscar dispositivos disponibles.

Cuando tu controlador PS5 aparezca aquí, haz clic en él para iniciar el proceso de emparejamiento.

Una vez que se completa el proceso, tu controlador DualSense debe estar emparejado y conectado a tu computadora con Windows.

Método paso a paso para conectar un mando DualSense a un Android

Para conectar el mando DualSense del PS5 a nuestro móvil Android no necesitamos de programas extraños; solo debes seguir estas instrucciones: