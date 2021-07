Plant vs. Undead PVU: qué es, de qué trata y cómo ganar dinero con el nuevo juego NFT

Plant vs. Undead (PVU) es un juego bastante reciente; sin embargo, ya cuenta con un muy buen crecimiento y el interés de miles de personas por su característica NFT (Non-Fungible Tokens).

En la presente nota te contamos todos los detalles de Plant vs. Undead, cómo instalarlo, en qué consiste y cómo obtener la remuneración que ha captado la atención de miles de jugadores.

Qué es Plant vs. Undead (PVU)?

Plant vs. Undead (PVU) es un juego de defensa de torres multijugador, donde tus plantas son también tu verdadero activo. El objetivo es combinar el fenomenal Plants vs. Zombies con la nueva tecnología blockchain: los NFT (Non-Fungible Tokens).

¿Cómo funciona Plant vs. Undead (PVU)?

Plant vs. Undead (PVU) ofrecerá diferentes modos de entrada al juego, dependiendo del presupuesto de cada uno. También promete una versión free-to-play para el modo supervivencia, pero no se han dado detalles sobre si podremos sacar dinero con ese modo o no.

Con respecto a la parte interesante, tendremos los Granjeros (los que mayor inversión hacen) y los Jardineros, la modalidad pensada para gente con menos capital. También tendremos más adelante PVP 1 vs. 1, así como torneos, más variedades de plantas y mejoras en la calidad de vida del juego que veremos en el roadmap al final de la entrada.

¿Cómo comprar Plant vs. Undead (PVU)?

Los PVU, por ahora, solo se pueden comprar en Pancakeswap. Pero lo primero es tener instalada la Wallet de Meta Mask y tener una cuenta en Binance para comprar el token BNB.

MetaMask puede descargarse en Chrome y Firefox, o en iOS y Android si eres un usuario de móvil.