Nuevo juego te permitirá vivir como un gato callejero en medio de una gran ciudad

Stray, un próximo videojuego ya anunciado para PS5, PS4 y PC, acaba de lanzar su primer tráiler con gameplay incluido, y nos introduce en el misterioso y tétrico mundo en el que tendremos que tomar el rol de un pequeño gato solitario, herido y abandonado por su familia. El título es más que un simple simulador de gato y ya promete un nivel de profundidad destacable. Llegará a tiendas en 2022.

¿Qué es Stray? Se trata del próximo título de Annapurna Studios (celebrados por títulos como What Remians of Edith Finch y Gone Home) hecho en colaboración con el estudio francés BlueTwelve. Ambas casas desarrolladoras compartieron el primer clip con jugabilidad en tiempo real de juego, que logra un buen balance entre lo encantador y lo melancólico.

Stray estará disponible para PS4, PS5 y PC. Foto: Annapurna Studios

En Stray, asumimos el rol de un gato que ha sido separado de su familia y herido. Además, ha caído dentro de una misteriosa ciudad abandonada en la que tendremos que valernos de nuestros instintos felinos para explorar, sobrevivir y alimentarnos.

Gracias al tráiler, podemos saber que Stray contará con elementos de puzzle y propone la resolución de misterios como mecánica. Hay personajes secundarios, también, como un drone llamado B-12, que se convertirá en nuestro amigo durante la travesía.

El protagonista podrá realizar actividades típicas de los gatos, como erizarse, dejarse acariciar y arañar objetos. Foto: Annapurna Studios

También podremos interactuar con androides y otro tipo de máquinas de forma parcialmente humana. Por supuesto, nuestros sentidos de sospecha tendrán que estar activos todo el tiempo, pues muchos de los elementos presentes pueden ser hostiles para el felino.

El gato puede realizar tareas típicas de su especie, como escalar paredes, jugar, erizarse cuando se sorprende y hasta dejarse acariciar por otros. También será posible arañar objetos como muebles. El lado travieso del personaje principal está bastante marcado, a juzgar por el tráiler.

El primer acercamiento de Stray con la comunidad fue a través de un tráiler cinemático que la misma Sony compartió en 2020. En ese clip se desveló la atmósfera oscura y algo futurista del título. Ahora, con el nuevo gameplay, podemos notar que estilo decadente iba muy en serio. Te dejamos el material ya lanzado para que juzgues por ti mismo: