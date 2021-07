Pokémon GO: conoce todos los eventos y novedades para el mes de agosto

Noche de combates GO. El jueves 26 de agosto de 2021 desde las 18.00 hasta las 23.59 en horario local, ¡disfrutaremos de la tercera velada de la Noche de combates GO! Disputa 100 combates y recibirás el triple de polvo estelar por ganar, terminar una ronda de combates y subir de rango en la Liga Combates GO.