Nintendo estaría implementando una práctica solución para arreglar el Joy-Con drift

Hace algunas semanas, un youtuber reveló un truco para ponerle fin al molesto Joy-Con drift de la Nintendo Switch, una curiosa solución que se volvió tendencia en las redes sociales, ya que miles de gamers la probaron y funcionó.

Quizás no lo sepas, pero este problema provoca que la consola detecte un movimiento de la palanca, aunque no la estemos tocando. Es decir, nuestro personaje se moverá hacia una dirección, pese a que no estemos haciendo nada.

En su video, VK’s Channel mostró cómo un pedazo de cartón de 1 milímetro acaba con este problema que se produce, debido a que el protector metálico de la palanca comienza a separarse, lo que evita que se pierda esa conexión y el drift desaparezca de los mandos de la Nintendo Switch.

Nintendo estaría mejorando sus Joy-Con

Según detalla Alfabetajuega, un portal especializado en videojuegos, los nuevos Joy-Con de The Legend of Zelda (que salieron hace poco al mercado) poseen una solución muy práctica para frenar el molesto drift.

Tal como se aprecia en la imagen, Nintendo colocó dos tiras de espuma en la zona inferior y superior de la palanca. De esta manera, ejercerán una presión extra para que el uso constante no termine por arruinar la conexión.

Lo más probable es que los Joy-Con que vendrán con la nueva Nintendo Switch (que poseerá una pantalla OLED) posean esta práctica solución que podría frenar un poco los reportes de drift entre los usuarios.