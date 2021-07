Pokémon GO Ultrabonus Tiempo 1: lista de misiones y recompensas del evento

Niantic no descansa, por lo que los jugadores de Pokémon GO tampoco lo harán. Después de celebrar el quinto aniversario del juego de realidad aumentada y el GO Fest 2021, el estudio anunció el evento Ultrabonus Tiempo 1, el cual trae investigaciones especiales con grandes recompensas.

Según lo anunciado por Niantic en el blog oficial de Pokémon GO, el evento permitirá a los fans que disfrutan del videojuego desde un dispositivo iOS o Android en todo el mundo capturar a Dialga, Palkia y Unown U shiny.

Fecha y horarios del Ultrabonus Tiempo 1

Esta celebración inició el pasado 23 de julio 2021 y estará activa hasta el próximo e de agosto del mismo año a las 8:00 p. m. hora local. Si aún no te has conectado al juego, te contamos qué encontrarás durante estos días.

Misiones y recompensas de la investigación del Ultrabonus Tiempo 1

Si completas la investigación temporal tendrás la chance de encontrar algunos pokémon inspirados en el evento. Esta investigación estará disponible para todos los jugadores de Pokémon GO desde el 23 de julio hasta el 3 de agosto.

1/5

Atrapa 10 pokémon - recompensa: encuentro con Diglett

Usa 5 bayas para capturar un pokémon - recompensa: encuentro con Drilbur

Atrapa 5 especies diferentes de pokémon - recompensa: 5 bayas Latano

Premios por completar la primera etapa: 10 pokéballs, 483 puntos de experiencia y 3 ultra balls.

2/5

Atrapa 5 Voltorb - recompensa: encuentro con Magnemite

Transfiere 7 pokémon - recompensa: 7 ultra balls

Envía 3 regalos a tus amigos - recompensa: 3 bayas Pinia

Premios por completar la segunda etapa: 5 super balls, 483 puntos de experiencia y 3 ultra balls

3/5

Atrapa 10 Omanyte o Kabuto - recompensa: encuentro con Aerodactyl

Potencia un pokémon 5 veces - recompensa: 3 revivir máximo

Gana 5 corazones con tu compañero - recompensa: x7 baya frambu

Premios por completar la tercera etapa: 15 pokéballs, 483 puntos de experiencia y 3 ultra balls

4/5

Captura 7 Porygon - recompensa: 1 mejora

Evoluciona un pokémon - recompensa: 8 ultra balls

Usa 10 bayas para capturar pokémon - recompensa: 5 bayas Pinia

Premios por completar la cuarta etapa: 10 super balls, 483 puntos de experiencia y 3 ultra balls

5/5