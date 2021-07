¿Mortal Kombat vs. Street Fighter? Ed Boon habla sobre posible crossover y emociona a fans

Una gran sorpresa se llevaron los fans de Mortal Kombat luego de que Ed Boon (uno de los creadores de la saga) hablara sobre un posible crossover con Street Fighter, la franquicia de peleas desarrollado por Capcom.

Todo comenzó en Twitter después de que el famoso programador de videojuego compartiera un fan-art que muestra un versus entre los peleadores de ambas sagas. “¡Increíble! ¿Quién hizo esta imagen?”, escribió.

Publicación que inició todo. Foto: captura de Twitter

La publicación, que muestra a Scorpion, Sub-Zero y Kitana (Mortal Kombat) contra Ryu, Ken y Chun-Li (Street Fighter), emocionó a miles de fanáticos que desde la década de los noventa piden realizar este crossover.

Al ver el impacto de su tuit, Ed Boon comenzó a responder a los usuarios. Uno le preguntó por qué nunca se animaron a hacer realidad esta colaboración, a lo que el programador respondió que no era tan sencillo.

“Dos diferentes estudios añaden complejidad. No es tan simple como ‘la gente lo quiere, ¡así que hazlo!’”, escribió el representante de NetherRealm Studios.

Mensaje de Ed Boon. Foto: captura de Twitter

No sería el primer crossover

Si eres fanático de esta saga, seguro sabrás que la franquicia tuvo un crossover con el universo de DC Cómics, es decir, con personajes como Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Linterna Verde, entre otros.

Lamentablemente, el juego no fue bien recibido, debido a que no tenía buenos gráficos y porque los superhéroes no tenían ‘fatalities’, como se conoce a los clásicos movimientos finales de Mortal Kombat.

Nuevo proyecto en marcha

Vale recordar que, hace unas semanas, NetherRealm Studios anunció que dejaría de lanzar contenido descargable (DLC) para Mortal Kombat 11, ya que el estudio se encontraba trabajando en un proyecto grande.

Por el momento, no han confirmado de qué se trataría. Algunos creen que podría tratarse de un juego similar a Injustice: Gods Among Us, pero con personajes de Marvel, otros que sería el crossover con Street Fighter.

Fans se emocionan por posible crossover

En Twitter, los fans manifestaron su apoyo a este posible proyecto. Aquí algunas de las publicaciones que nacieron después del tuit de Ed Boon.