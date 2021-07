Shadow of the Tomb Raider recibe soporte para 4K y 60 FPS en PS5 y Xbox Series X/S

Square Enix sorprendió esta semana a los fanáticos con el lanzamiento de una inesperada actualización para Shadow of the Tomb Raider, la duodécima entrega de la popular franquicia de acción y aventuras, la cual está dirigida a consolas PlayStation 5.

Este nuevo parche, versión 2.01, permite que el videojuego pueda ejecutarse en calidad 4K a 60 cuadros por segundo en las consolas de Sony de última generación cuando se elige el modo de alta resolución, una novedad que mejorará notablemente la experiencia.

Anteriormente, Shadow of the Tomb Raider no podía operar en alta resolución con altas velocidades de fotogramas de manera simultánea. En su lugar, era necesario escoger una de estas dos opciones: calidad de imagen o rendimiento.

Por otro lado, la tienda oficial de Microsoft Store ahora ha destacado la versión para Xbox Series X y Xbox Series S con la famosa etiqueta de optimizado, lo que significa que el título ha sido reconstruido por el desarrollador para “aprovechar al máximo las capacidades” de dichas consolas.

Esto implica que el juego de Square Enix ofrecerá tiempos de carga más rápidos, imágenes mejoradas y velocidades de fotogramas más altas y estables. Esta novedad se suma a la actualización de FPS Boost que recibió el título a principios de mayo.

Shadow of the Tomb Raider se estrenó oficialmente en setiembre de 2018 y actualmente se encuentra disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia y PC.