Una consola con mucho valor. Muchas veces, los regalos más especiales y significativos son aquellos que destacan, no por su valor monetario, sino por el cariño y la atención al detalle con el que se realizan. Así se ha podido comprobar con una pareja de abuelitos, quienes sorprendieron a su nieta con un gesto muy especial: una Gamecube. ¿El detalle? Creyeron que era la última plataforma lanzada por Nintendo.

Se trata de BootyHaver, una influencer y personalidad de internet que suele compartir todo tipo de contenido sobre videojuegos. Ella mostró emocionada el tierno obsequio que le hicieron sus abuelos. A través de sus redes sociales, publicó:

“Mis abuelos me acaban de dar una Gamecube en excelentes condiciones como sorpresa, ya que saben que amo los videojuegos. Creen que es nueva (risas y cara de ternura)”, replicó entusiasmada. Publicó también una foto de la plataforma en una caja completamente nueva, además de unos cuantos juegos.

Más allá del afectuoso gesto, muchos usuarios se preguntaron cómo lograron obtener una consola de estas en tan perfectas condiciones a más de 20 años de su lanzamiento. La propia BootyHaver lo explicó así en su cuenta de Twitter:

Abuelitos regalaron una Gamecube a su nieta pensando que era “lo último” de Nintendo

“Contexto: los amigos de mis abuelos compraron esta Gamecube hace 20 años para que sus nietos jueguen cuando los visitaran, pero solo se usó una o dos veces. Como es común en las personas mayores, mantuvieron la caja muy bonita y cuidada, con todos los manuales y plásticos. Se la dieron a mis abuelos para que me lo obsequiaran a mí”, reveló.

Dicha consola no solo evidencia uno sino dos gestos de cariño de parte de abuelos hacia sus nietos. Lo más conmovedor fue que BootyHaver contó que, al momento de recibir el regalo, sus abuelos creyeron que se trataba de la plataforma más nueva lanzada por Nintendo.

Pese a no ser la más nueva, la Gamecube sí es una de las consolas más celebradas de la gran N y es recordada hasta hoy en foros de la comunidad por su extenso catálogo que incluye joyas como Super Smash Bros Melee, Metroid Prime, The Legend of Zelda: The Wind Waker, Super Mario Sunshine y más.