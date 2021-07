PUBG podría convertirse en un juego free to play

Playerunknown’s Battlegrounds, mejor conocido en la comunidad como PUBG, es uno de los videojuegos más populares para PC y consolas de la actualidad. Sin embargo, necesita de más elementos para competir contra otros battle royale como Fortnite o Call of Duty: Warzone.

Debido a ello, los creadores de PUBG analizarían convertir su título en un juego gratuito o free to play. En las últimas horas, trascendió en redes sociales una filtración que llamó la atención de los fanáticos.

PlayerIGN, un reconocido insider del videojuego en mención, publicó en Twitter que el próximo mes se lanzará una prueba gratuita del battle royale. El test se realizará durante una semana y lo que se buscará será la respuesta de los gamers ante esta propuesta.

Insider señala que PUBG realizaría una prueba para determinar si se convierte en un juego free to play. Foto: Twitter

Si las métricas y reacción del público es la esperada, PUBG Corporation hará que Playerunknown’s Battlegrounds se convierta en juego free to play de manera permanente, pero seguirá siendo un título de paga si sucede lo contrario.

Esta no es la primera vez que los creadores del videojuego en cuestión lanzan tamaña propuesta, ya que algo similar sucedió en 2019, cuando sus desarrolladores querían convertirlo en una propuesta gratuita; no obstante, la respuesta por parte de los gamers no fue suficiente.

Pese a que se trata de una promoción bastante atractiva, el insider no detalla en qué plataformas se realizará la prueba gratuita de Playerunknown’s Battlegrounds, aunque se espera que sea en consolas y PC. Debido a ello, estaremos atentos a lo que puedan decir los creadores frente a dicha filtración.