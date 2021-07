PlayStation Plus: se filtra lista de juegos gratis de PS4 y PS5 para agosto

Nos acercamos al final del mes de julio y, como es habitual, Sony tiene preparado para su servicio PlayStation Plus una nueva lista de juegos gratis para PS4 y PS5 que llegarán en el mes de agosto de 2021 y que podrás descargar de forma gratuita.

Actualmente están disponibles los juegos gratis de julio, que son Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds y el survival de horror A Plague Tale: Innocence. Estos estarán hasta el próximo martes 3 de agosto, día en el que los próximos títulos gratis estarán disponibles en PlayStation Plus.

Según una reciente filtración en Reddit, Sony publicó por error los tres juegos que se podrán descargar de forma gratuita en el servicio de suscripción PlayStation Plus; estos son: Plants vs. Zombies: Battle for Neighbourville, Tennis World Tour 2 y el que ya estaba confirmado: Hunter’s Arena Legends.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighbourville

Es un videojuego de disparos en tercera persona desarrollado por PopCap Games y publicado por Electronic Arts para Microsoft Windows, PlayStation 4 y Xbox One el 18 de octubre de 2019.

Tennis World Tour 2

Este videojuego salió en 2020 como sucesor de Top Spin, de Nacon, con control realista y varios modos para jugar solo y en multijugador, emulando a 38 tenistas reales de la ATP y WTA, incluyendo a Nadal y Federer.

Hunter’s Arena Legends

Este título es un battle royale de acción en tercera persona mostrado en el último State of Play de julio, coincidiendo con su lanzamiento en consolas PlayStation para el 3 de agosto (ya estaba en acceso anticipado en PC).