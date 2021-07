Max Payne cumple 20 años y su creador Sam Lake vuelve a encarnar al personaje

Una gran sorpresa se llevaron los fans de Max Payne, luego de que Remedy Entertainment compartiera un video donde muestra al fundador de la compañía, Sam Lake, volviendo a interpretar al legendario personaje por su vigésimo aniversario

“¡Feliz cumpleaños número 20, Max Payne! Feliz aniversario para todos en Remedy Entertainment, Rockstar Games, 3D Realms y para quienes aman el juego”, escribió el estudio finlandés en su cuenta de Facebook.

El video se viralizó en redes sociales, ya que está protagonizado por las personas que dieron vida a Max Payne. El primero es el actor estadounidense James McCaffrey, quien prestó su voz para el personaje en sus tres entregas.

Las imágenes también nos muestran a Sam Lake, fundador de Remedy Entertainment, quien tuvo que prestar su rostro (y hacer capturas de movimiento) en el primer título, debido a que la compañía no tenía mucho presupuesto en aquel entonces.

Como podrás apreciar en el video, Sam Lake revela que el estudio le envío una caja misteriosa que contenía una chaqueta de cuero, la misma que utilizó hace 20 años para encarnar al policía en el primer juego de Max Payne.

¿Por qué cambió el rostro de Max Payne?

En aquel entonces, Remedy Entertainment era una compañía pequeña que no tenía suficiente dinero para contratar actores profesionales. Sin embargo, debido al éxito del videojuego, tuvieron más recursos para la secuela.

Lanzada en 2003, The Fall of Max Payne tuvo una mejora notable. Los personajes de las cinemáticas e historieta ya no estaban interpretados por miembros del estudio (o sus familiares), sino por actores profesionales.