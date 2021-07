Usuario demuestra con documentos clasificados que un tanque de War Thunder es inexacto

War Thunder es un videojuego gratuito que permite a los usuarios manejar vehículos de guerra inspirados en los modelos reales. En las últimas horas, el título se hizo tendencia en redes sociales porque un usuario descubrió que las especificaciones de un tanque no eran las mismas que las de un modelo de la vida real.

En esta clase de videojuegos existe la posibilidad de que las recreaciones no sean 100% exactas y existan algunas diferencias con la realidad. Sin embargo, esto no habría sido tolerado por un fan de War Thunder que no dudó en publicar documentos clasificados para demostrarlo.

Para ser más exactos, un supuesto instructor de artillería y comandante de tanques de las fuerzas británicas, quien se hace llamar Tideworth, acudió a los foros oficiales de War Thunder para quejarse de que el modelo Challenger 2, un tanque que es utilizado por los británicos desde 1994, es distinto a su versión real.

Tanque que utiliza el ejército británico desde 1992. Foto: Defensa.com

¿Cómo lo demostró? Bueno, no tuvo una mejor idea que publicar documentos militares oficiales del ejército británico para demostrar que el vehículo militar no es el mismo al que representa en la vida real.

De acuerdo al portal UK Defense Journal, los documentos que compartió Tideworth tenían etiquetas como “Restringido en el Reino Unido”; además de estar tachados con un sello que decía“Sin Clasificar”.

Los moderadores del foro, quienes sabían la gravedad de lo que había hecho el supuesto comandante británico, decidieron eliminar las publicaciones de Tideworth y el enlace que dirigía a los documentos del ejército británico.

Horas después, los creadores de War Thunder señalaron haber recibido un correo electrónico por parte del Ministerio de Defensa del Reino Unido, que confirmó que, efectivamente, los documentos son clasificados, cuya posesión, independientemente de cómo hayan sido obtenidos, supone un delito que conlleva a una sanción de hasta 14 años de prisión.

Por otra parte, Gaijin Entertainment, estudio que creó War Thunder, publicó un comunicado en el foro del videojuego, donde explica que para el desarrollo del mismo, solo se pueden utilizar documentos militares que sean públicos.