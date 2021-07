Predator Triton 300 SE: conoce lo bueno y lo malo de la laptop gaming de Acer

Acer ha lanzado oficialmente su nueva laptop gaming en el Perú: la Predator Triton 300 SE. Esta portátil ofrece un buen rendimiento y potencia para los videojuegos y la creación de contenido gracias a que combina su tecnología Aeroblade 3D de quinta generación con su potente procesador Intel Core i7 H35 de 11va generación.

Hemos podido probar esta laptop gaming durante dos semanas, por lo que en los siguientes párrafos haremos una análisis de lo bueno y lo malo de este equipo.

Diseño

Sobre el diseño de la Predator Triton 300 SE, este tiene un chasis metálico de color plateado. Precisamente, en la zona inferior izquierda de la parte frontal podemos ver el logo de Predator. Mientras que en la parte trasera tenemos las rejillas que ayudarán en la ventilación del equipo.

Diseño de la Predator Triton 300 SE. Foto: Edson Henriquez.

Con respecto a las entradas, en el lado izquierdo está el Kensington lock, que nos va a servir para amarrar el dispositivo a algún elemento fijo, la entrada para el cargador, un USB 3.2 tipo A y la Thunderbolt 4. En el lado derecho, tenemos la entrada HDMI, otro USB tipo A y el jack de audio.

Entradas de la Predator Triton 300 SE. Foto: Edson Henriquez Rojas

Asimismo, tenemos un teclado RGB de tres zonas que podemos configurarlo a nuestro gusto en la PredatorSense. Sin embargo, esto no es todo, ya que tenemos el botón Turbo para poder hacer el overcloking que significa que vas a poder llegar al máximo la capacidad del procesador y del GPU.

Teclado RGB de la Predator Triton 300 SE. Foto: Edson Henriquez

Con respecto al trackpad del mouse, este está colocado en una posición adecuada, ya que está en el centro de la laptop. No vas a tener ningún problema para utilizar el botón izquierdo y el derecho para todas las funciones que realices.

Trackpad de la Predator Triton 300 SE. Foto: Edson Henriquez

Pantalla

Como ya mencionamos, la nueva laptop ‘gamer’ de Acer tiene una pantalla Full HD con tecnología IPS de 14 pulgadas con resolución 1.920x1.080. Asimismo, los bordes son pequeños y en la parte superior tenemos una cámara web que te va a servir las clases online a través de Zoom o Google Meet.

Cámara web de la Predator Triton 300 SE

Sin embargo, uno de los atributos más importantes es la tasa de refresco que posee esta pantalla, la cual tiene 144 Hz, lo que se traduce en una mejor respuesta al momento de ejecutar videojuegos de alto impacto.

Para probarlo hemos realizado algunas partidas tanto en Fortnite como Rocket League, videojuegos que requieren de un gran rendimiento y que pueden utilizarse de una buena forma en la Predator Triton 300 SE.

Fortnite en la Predator Triton 300 SE. Foto: Edson Henriquez

Con respecto a Fortnite, vas a poder tener un buen desempeño en la Predator Triton 300 SE. En este caso lo hemos configurado a la capacidad máxima de la tasa de refresco de la portátil.

Asimismo, podemos observar la nitidez de la resolución Full HD de la Predator Triton 300 SE, tal como podemos observar podemos ver videos 4K en buena calidad. También lo hemos probado con plataformas de películas en streaming como Prime Video.

Pantalla Full HD con tasa de refresco de 144 Hz. Foto: Edson Henriquez.

Software y rendimiento

La Predator Triton 300 SE de Acer cuenta con un procesador Intel Core i7 de onceava generación, 16 GB de RAM, un disco duro en estado sólido de 512 GB y una tarjeta de video dedicada NVIDIA GeForce RTX 3060 Max Q1 de 6 GB. Todas estas características hacen que el portátil brinde una experiencia agradable a los jugadores que la utilicen a diario.

Counter, Call of Duty Warzone, Fortnite, Dota 2, League of Legends y Rocket League son algunos de los videojuegos que tienen una legión de seguidores en el mercado gamer, por lo que no dejamos de probarlos en la Predator Triton 300 SE de Acer y los resultados nos dejaron más que conformes.

Call of Duty Warzone en la Predator Triton 300 SE. Foto: Edson Henriquez

Es importante mencionar que la laptop de Acer tiene el PredatorSense, que incluso tiene un botón dedicado en el teclado de la portátil.

La herramienta PredatorSense, que es muy completa, nos muestra la temperatura de la GPU y del CPU. También podemos ver el teclado y configurar el tipo de iluminación que deseamos, ya que contamos con una gran variedad de patrones de luces dinámicas.

Control de temperatura y el teclado en la PredatorSense. Foto: Edson Henriquez

Asimismo, tenemos el apartados de los modos en los que podemos configurar la Predator Triton 300 SE que son: el Silencioso, Predeterminado, Extremo y Turbo. Además, podemos controlar la velocidad de los ventiladores con los modos Auto, Máximo y Personalizado.

Control de velocidad de los ventiladores. Foto: Edson Henriquez

También podemos hacer el monitoreo del equipo en la CPU, GPU y el sistema durante el rendimiento de los juegos de alto impacto.

Monitoreo de la CPU y GPU. Foto: Edson Henriquez

Encontramos el apartado Game Sync que te permite almacenar la configuración de tu juego preferida, para que sea ejecutada automáticamente cuando inicies el juego que ha configurado. Por último, hay un centro de aplicaciones en donde vamos a poder tener algunas apps para poder transmitir las partidas de los videojuegos.

Batería

El equipo de Acer cuenta con una gran batería de cuatro celdas de 58,28 Wh (3.820 mAh a 15,4v); sin embargo, debido a que te permitirá ejecutar los videojuegos más potentes que existen, esto repercutirá en el uso de la misma.

Batería de la Predator Triton 300 SE. Foto: Edson Henriquez

En condiciones normales, tanto en gaming como en creación de contenido tenemos una autonomía de 6 horas. Sin embargo, mientras más exigimos a la portátil con juegos pesados como Call of Dutty Warzone, este se puede reducir de 2 a 3 horas de autonomía. Por ello, es recomendable mantenerla conectada a un puerto de energía cuando vamos a pasar varias horas jugando.

Sistema de refrigeración

Un tema muy importante en esta laptop gamer es la temperatura. Si bien tiene un sistema de refrigeración muy potente que utiliza tecnologías como Aeroblade 3D de quinta generación y el Vortex Flow, aún así cuando utilizamos la opción turbo en los videojuegos para utilizar el máximo rendimiento del equipo, este genera que los ventiladores excedan su rendimiento y se presente un ruido muy molesto.

Sistema de refrigeración de la Predator Triton 300 SE. Foto: Edson Henriquez

No obstante, para poder usar la opción Turbo en la Predator Triton 300 SE debes tener un mínimo de 40% de batería y que el equipo esté conectado a una fuente de energía.

Predator Triton 300 SE conectado a una fuente de energía. Foto: Edson Henriquez.

También la temperatura de la CPU, GPU y del sistema debe ser baja, por lo que obviamente necesitarás un mayor funcionamiento de los ventiladores que pueden empezar a generar un ruido molesto.

Sonido

No menos importante, ya que es una característica que mejora la experiencia de juego e incluso para ver nuestros videos y películas favoritas, es el sonido envolvente con el que cuenta la Predator Triton 300 SE. Hemos comprobado que muy potente tanto en los videojuegos como para escuchar música.