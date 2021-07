Ubisoft retrasa lanzamiento de Rainbow Six Extraction y Riders Republic

Ubisoft ha retrasado una vez más dos de sus grandes lanzamientos que iban a tener lugar en setiembre. El estreno de Riders Republic ahora se llevará a cabo el próximo 28 de octubre, mientras que Rainbow Six Extraction no estará disponible hasta enero de 2022.

A través de publicaciones de blog separadas, el estudio francés explicó que el motivo detrás de esta decisión es obtener más tiempo para trabajar en el desarrollo de ambos títulos y así asegurarse de ofrecer “la mejor experiencia” a los jugadores.

Durante la convención de videojuegos E3 2021, Ubisoft presentó los respectivos gameplay de estas próximas entregas. A su vez, anunció que el debut de Riders Republic estaba programado para el 2 de setiembre y el de Rainbow Six Extraction para el 16 de setiembre.

En el comunicado sobre la postergación de Riders Republic, la compañía detalló que las semanas adicionales las utilizarán para “para afinar la experiencia” del juego. Además, dará otra oportunidad a los fanáticos de participar en una nueva prueba beta antes del lanzamiento y proporcionar comentarios.

“Esta será la primera vez que juegues en este enorme campo de juegos multijugador y estamos deseando escuchar lo que piensas”, resaltó. Las inscripciones para experimentar con las próximas versiones beta ya están disponibles a través del sitio web de Ubisoft.

En el caso de Rainbow Six Extraction, el equipo señaló que el cambio de cronograma les dará más espacio para “dar vida esta experiencia inmersiva, cooperativa y emocionante” y prepararse para “ofrecer un juego Rainbow Six verdaderamente único”.

“Con características únicas como Missing In Action o The Sprawl, cada misión será una experiencia tensa y desafiante en la que liderarás a los operadores de élite de Rainbow Six en una lucha contra una amenaza alienígena letal y en evolución”, aseguró Ubisoft.