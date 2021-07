Xbox podría comprar estudios en Sudamérica en los próximos años, según Phil Spencer

En una reciente entrevista para The Guardian, Phil Spencer, el jefe de Xbox y todo lo relacionado a gaming en Microsoft, mencionó puntualmente a dos regiones en las que cree se seguirán dos tendencias: el crecimiento de la industria de desarrolladores y la compra de estudios por parte de la división. Según el líder, los videojuegos podrían adoptar muchas historias en tres regiones muy ricas culturalmente: India, Sudamérica y África.

En medio de la entrevista, Phil Spencer comentó cómo la estrategia de compra de estudios en Microsoft espera seguir vigente por muchos años más. En los últimos meses, la compañía ha adquirido importantes estudios del calibre de Bethesda (con la compra de ZeniMax), Tango Gameworks, Roundhouse Studios, MachineGames, etc.

Ahora, él estima que el “rumbo natural” es continuar acumulando estudios en otras regiones del mundo, para desarrollar la audiencia en nuevos territorios. Para el ejecutivo, la India, África o Sudamérica serían destinos adecuados, por las historias locales y los juegos que ya se realizan en dichos lugares.

“Realmente me sorprendería si eso no sucediera (la compra de estudios en dichos territorios). Con solo conocer el talento y las herramientas disponibles, como Unity y Unreal, que son mucho más accesibles, me sorprendería que en los próximos tres o cinco años no vieras estudios en lugares que no son tradicionales de desarrollo de juegos”, comentó.

Otro de los que opinó al respecto fue Matt Booty, director en Xbox Game Studios (el conglomerado de casas desarrolladoras de Microsoft). Para él, “debe haber estudios de varias personas en estas regiones, pero no para servir como subcontratistas o soporte, sino un equipo que pueda crear cualquier versión del mejor juego que pueda existir para ese mercado. Esa es la visión”.

“Por ejemplo, con Forza Horizon 5, agregamos la capacidad de crear desafíos y pistas de obstáculos. Teníamos Halo Forge, que te permite crear tus propios escenarios multijugador. En Flight Simulator, esta actividad (creada por los jugadores) es mucho más sofisticada”, agregó.

La participación de los jugadores en la creación de un videojuego es clave en la visión de los miembros de Microsoft y para ello, los mods son clave. “Con la incorporación de Bethesda a la familia Xbox, ya que tienen una larga historia y comprensión de cómo funcionan las modificaciones, lo hemos visto en Skyrim”, precisaron.

Spencer se animó a hacer una comparativa con la escena de inicios de los 90: “Con DOS, cualquiera podía crear una aplicación, tú podías ser un desarrollador de juegos si tenías un compilador y disquetes en bolsa sellada o, si las vendías, eras un distribuidor de juegos. Me gusta ese acceso y quiero traerlo de vuelta como industria”.