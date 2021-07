Netflix planearía ofrecer videojuegos dentro de su plataforma a partir de 2022

Netflix está planeando expandirse más allá de las películas y series de televisión para incursionar en el mundo de los videojuegos. A fin de liderar esta nueva iniciativa, el gigante del streaming acaba de contratar a un veterano ejecutivo de la industria.

Según confirmó un portavoz, la compañía ha reclutado a Mike Verdu como su vicepresidente de desarrollo de juegos. Él se desempeñó desde 2019 como director de contenido de realidad virtual y aumentada en Facebook, donde trabajó junto con el equipo de Oculus Rift, Quest y Go.

Entre 2017 y 2018, ejerció como vicepresidente senior de EA Mobile y supervisó los estudios a cargo de títulos como Star Wars: Galaxy of Heroes, The Simpsons: Tapped Out, Plantas vs. Zombies, Sims Free Play, SimCity BuildIt y Real Racing. Asimismo, también laboró en compañías como Atari, Zynga y Kabam.

Según un reciente informe de Bloomberg, Netflix tiene proyectado armar su nuevo equipo de videojuegos en los siguientes meses con el objetivo de comenzar a ofrecer una selección de títulos dentro de su plataforma de transmisión durante el próximo año.

Los juegos se distribuirían como una nueva categoría de programación junto con su catálogo habitual de películas, series y programas de televisión. Por el momento, la compañía no consideraría establecer un cobro adicional a su plan tarifario por el acceso a este contenido.

Con este movimiento, la empresa no solo obtendría otra forma de atraer nuevos clientes a la plataforma, sino que también ofrecería algo que ninguno de sus competidores directos proporciona a los usuarios actualmente.

La evidencia de sus planes ya ha aparecido en los archivos ocultos de su aplicación móvil, según reveló Steve Moser, desarrollador de iOS. Además, los codirectores ejecutivos, Reed Hastings y Ted Sarandos, han compartido su interés de impulsar este sector en las últimas reuniones con analistas.