Just Cause: Mobile retrasa su lanzamiento en iOS y Android hasta 2022

Square Enix anunció que el lanzamiento de Just Cause: Mobile, el próximo juego móvil de acción y aventuras ambientado en el universo de Just Cause, se retrasa oficialmente hasta 2022 a causa de la pandemia de la COVID-19.

El título se dio a conocer por primera vez durante la ceremonia de The Game Awards 2020, en donde se compartió un avance que brindó a los fanáticos un vistazo de lo que pueden esperar, como una historia completamente nueva, un mapa de mundo abierto, batallas multijugador y misiones cooperativas.

La llegada del videojuego a las plataformas de Google Play Store y App Store estaba programada originalmente para este año. No obstante, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, Square Enix informó su decisión de postergar el estreno.

“Estamos agradecidos con ustedes, la comunidad de JCM, por toda la pasión que han demostrado por Just Cause: Mobile. Como saben, la pandemia mundial de la COVID-19 ha afectado a muchos estudios y, desafortunadamente, en nuestro caso no es diferente”, sostuvo.

“Hemos tenido que adaptarnos a nuevas formas de trabajar y eso ha provocado retrasos en nuestro cronograma de desarrollo. Como resultado, hemos tomado la difícil decisión de retrasar el lanzamiento global de Just Cause: Mobile hasta 2022”, agregó la compañía.

Square Enix finalizó el comunicado pidiendo a los jugadores su comprensión sobre esta situación y, a su vez, se comprometió a continuar brindando actualizaciones y novedades sobre el proyecto por medio de sus redes sociales.

Just Cause: Mobile se une a la larga lista de títulos que postergaron sus fechas de lanzamiento a consecuencia de la pandemia, incluidos Ghostwire: Tokyo, Hogwarts Legacy, Gotham Knights, Gran Turismo 7, Need for Speed, God of War 2, The Lord of the Rings: Gollum y The King of Fighters XV.