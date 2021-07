Xbox: última actualización haría que aparezca la ‘pantalla negra de la muerte’

Usuarios de Xbox están muy preocupados por sus sistemas. La ‘pantalla de la muerte’ es uno de los grandes temores de los usuarios de computadoras y PC. Un reciente reporte señala que las Xbox One y Xbox Series X|S están presentando problemas con su última actualización.

Los miembros del programa Insider de Microsoft, quienes tienen acceso anticipado a las mejoras que podría implementar, o no, la compañía en las consolas Xbox, reportaron que la actualización lanzada por la firma ha causado un problema en los sistemas, al que definen como ‘pantalla negra de la muerte’.

Según recoge Level Up, medio especializado en videojuegos, la versión preliminar de la actualización para Xbox One ocasiona que la ‘pantalla negra de la muerte’ aparezca e impide el despliegue de la interfaz de usuario, por lo que no se puede jugar o acceder a alguna aplicación.

Felizmente, el update solo estuvo disponible en el ecosistema del programa insider, por lo que las consecuencias no fueron generales; sin embargo, ello no impide que este error deba ser resuelto en la brevedad.

Debido a ello, Microsoft mencionó en TwistedVoxel que la solución a la ‘pantalla de la muerte’ en las consolas Xbox es el reseteo manual de la máquina. Si tienes un sistema de la marca, te recomendamos seguir estos pasos.

¿Cómo resetear de forma manual una consola Xbox One?