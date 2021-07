¿Tienes un cartucho de Super Mario 64? Acaban de subastar uno por 1,5 millones de dólares

Super Mario 64, la primera aventura en 3D del fontanero de Nintendo, es uno de los juegos más apreciados por los coleccionistas, al punto de que pueden llegar a pagar grandes sumas de dinero por cartuchos en excelentes condiciones.

Según detalla Vandal, un portal especializado en videojuegos, un cartucho de Super Mario 64 acaba de ser vendido por US$ 1 560 000, una astronómica cifra que alcanzó, debido a que tiene una valoración 9.8 A++ en la escala Wata Scale.

Es decir, el cartucho que acaba de ser subastado por Heritage Auctions se encuentra en perfecto estado, sin manchas o imperfecciones, como si recién hubiera salido de fábrica. Algo muy difícil de encontrar, ya que ese juego fue lanzado en 1996.

De acuerdo a la publicación, la subasta comenzó con un precio de US$ 100.000 y tanta fue la acogida que tuvo que en pocos días llegó a la millonaria cifra, debido a que solo hay cinco cartuchos (en todo el mundo) que se conservan en tal estado.

Parte frontal del cartucho de Super Mario 64. Foto: Heritage Auctions

Parte trasera del cartucho de Super Mario 64. Foto: Heritage Auctions

No es la primera subasta millonaria

Hace algunos días, el mismo subastador logró vender un cartucho de The Legend of Zelda para la Nintendo Entertainment System (NES) en US$ 870.000. Esta pieza es un ‘santo grial’ para los coleccionistas, ya que es difícil de conseguir bien conservada.

En abril de 2021, Heritage Auctions también había vendido un cartucho de Super Mario Bros (su primer videojuego para NES) a US$ 660.000. Aunque ambas son cifras altas, no se comparan a la que llegó la última subasta.