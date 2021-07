Nintendo se rehúsa a especificar si la Switch OLED repara el problema del Joy-Con Drift

Inaudito. Si bien la Nintendo Switch ha logrado un significativo éxito comercial desde su lanzamiento en 2017, la consola no ha estado alejada de la polémica por algunos de sus defectos de diseño. El más resonado es quizá el del Joy-Con Drift, que ha estado presente desde los primeros meses. Cientos de usuarios están preocupados porque el problema no haya sido solucionado para el lanzamiento de la nueva Switch OLED, pero Nintendo parece no estar dispuesta a aclarar nada.

La nueva versión de la consola híbrida presenta pocas novedades, al menos respecto a lo que se esperaba. Contará con una pantalla OLED más grande y un aumento en la memoria interna (además de otros detalles como un mejor kickstand). Sin embargo, muchos usuarios se preguntan si la compañía ha podido también rediseñar los controles.

Lamentablemente, reportes de diversos portales especializados, como The Verge, han fracasado en su intento por obtener que Nintendo confirme si ha rediseñado o no los controles de la nueva Switch. De no ser así, el problema del Joy-Con Drift seguiría presente en las nuevas consolas.

La negativa a comentar de Nintendo difiere de su propia actitud con otros temas similares, pues sí han podido confirmar que la Switch OLED no tendrá una nueva CPU, sino la misma del modelo base. Esto podría marcar un hecho crucial para que se establezcan nuevas demandas, similares a las que ya han sido impuestas a la compañía en los últimos años.

¿Qué es Joy-Con Drift?

Joy-Con Drift es el término con el que se ha popularizado una falla en los mandos de la Nintendo Switch que provoca registros involuntarios en las palancas análogas, necesarias para casi cada título y género de la consola. Este problema puede repararse, pero de no hacerlo, los controles quedarán prácticamente inutilizables.

Desde su lanzamiento, miles de clientes de Switch han reportado problemas de Joy-Con Drift. La situación fue tan grave que Nintendo tuvo que acceder a brindar reparaciones gratuitas (en todo el mundo) incluso si las plataformas habían cumplido su periodo de garantía.

Esto fue lo que dijo Nintendo en una declaración pública para los portales Wired, GameSpot, The Verge y Polygon: “La configuración y funcionalidad de los controles Joy-Con no han cambiado con la Nintendo Switch (modelo OLED)”; aun así, los outlets enfatizaron que no preguntaron por la “configuración”, sino precisamente sobre el problema de drifting. Pese a ello, lo dicho por la empresa deja casi confirmado que los mandos no cambiaran en absoluto.