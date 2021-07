The Last of Us Part II: un bug hace que Abby pueda matar al hermano de Joel

The Last of Us Part II sigue dando que hablar entre los usuarios de PS4, y no porque vaya a recibir otro premio GOTY. Abby sigue siendo de los personajes más odiados de este videojuego y una nueva escena la pone en el ojo de la tormenta.

Muchos fans criticaron a Naughty Dog por hacer que Abby asesine a Joel, compañero de Ellie, en las primeras escenas de The Last of Us Part II. Sin embargo, un año después de su lanzamiento en la consola de PlayStation 4 se descubrió que ella también puede asesinar a Tommy.

Speclizer, un conocido youtuber que se dedica a encontrar errores en los juegos, subió un video a su canal en la plataforma, donde explica que en la escena del francotirador existe un glitch que podemos activar si actuamos con mucha rapidez.

Por si no lo recuerdas, en esta parte de la historia, Abby y Many persiguen a un extraño que las está atacando con un rifle francotirador. Segundos después, cuando el individuo cierra una persiana para escapar, el par logra alcanzarlo al pasar otra puerta. Es aquí donde se descubre que se trata del hermano de Joel.

Y en este punto se activa un bug, pues el jugador va corriendo a toda velocidad y puede deslizarse por debajo de la puerta y hacer que Abby alcance a Tommy. Es aquí donde la antagonista desata su furia, ya que no solo lo golpea, sino que le pone fin a su vida.

Si aún no lo has intentado, te recomendamos que la pienses dos veces antes de hacerlo porque es posible que este glitch pueda afectar tu partida de The Last of Us Part II. Aquí te dejamos el video para que veas esta escena.