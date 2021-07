The Witcher 3: Wild Hunt obtendrá DLC gratuitos inspirados en la serie de Netflix

En el evento digital WitcherCon que se llevó a cabo este viernes, CD Projekt Red anunció que la próxima gran actualización de The Witcher 3: Wild Hunt dirigida a consolas y computadoras incluirá contenido inspirado en la serie de Netflix, que está basada en los libros de Andrzej Sapkowski.

En setiembre de 2020, el estudio polaco informó por primera vez que estaba preparando una edición de última generación del videojuego para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC, la cual ofrecería “una serie de mejoras visuales y técnicas”, incluido el trazado de rayos y tiempos de carga más rápidos.

Este conjunto de novedades se implementará tanto en el juego base como en las expansiones. La actualización estará disponible a finales de este año y será gratuita para todas las personas que ya cuenten con la versión del título para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Aunque el desarrollador no proporcionó muchos detalles sobre los próximos DLC que recibirá The Witcher 3, el afiche promocional que llegó con el anuncio sugiere que habrá “elementos adicionales”, algo que se podría traducir en espadas, atuendos y otros artículos cosméticos.

En ese sentido, Philipp Weber, diseñador principal interino de misiones en CD Projekt Red, brindó el siguiente adelanto: “Podrías usar la armadura de Geralt inspirada en la serie de Netflix”. De todas maneras, el estudio se comprometió a compartir mayor información más adelante.

Por otro lado, Netflix aprovechó la celebración de la WitcherCon para revelar que la segunda temporada de la serie protagonizada por Henry Cavill (quien interpreta al brujo Geralt de Rivia) debutará en el servicio de streaming el 17 de diciembre.

La compañía también dio a conocer mediante un tráiler que la película Nightmare of the Wolf, una precuela animada de The Witcher, se lanzará en la plataforma el próximo 23 de agosto. La producción está cargo del estudio surcoreano Studio MIR y es dirigida por Kwang Il Han.