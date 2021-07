Xbox Game Pass: estos son los nuevos juegos que se estrenarán en julio

Microsoft ha dado a conocer la nueva lista de títulos que llegarán al servicio de suscripción Xbox Game Pass a partir del próximo 8 de julio. En total, son seis videojuegos que estarán disponibles para las plataformas de Xbox One, Xbox Series X/S, PC y dispositivos móviles (Android/iOS).

Estas adiciones se unen a la selección de juegos que la compañía incorporó a su catálogo a finales de junio, incluidos Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, Limbo, Iron Harvest, Gang Beasts, Immortal Realms: Vampire Wars y Bug Fables: The Everlasting Sapling.

Lanzamientos de Xbox Game Pass en julio

Tropico 6: disponible desde el 8 de julio Dragon Quest Builders 2: disponible desde el 8 de julio The Medium: disponible desde el 15 de julio UFC 4: disponible desde el 8 de julio Bloodroots: disponible desde el 15 de julio Farming Simulator 19: disponible desde el 15 de julio

Lista de juegos que llegan al catálogo de Xbox Game Pass en julio. Foto: Microsoft

Tropico 6

En esta sexta entrada de la serie, tendrás que construir y administrar todo un archipiélago. Podrás decorarlo con tu propia elección de elementos, edificios e industrias. ¿Gobernarás a tu pueblo como un estadista generoso o un dictador despiadado? La decisión es tuya.

Disponible en: consolas Xbox, PC y dispositivos móviles (Android/iOS).

Dragon Quest Builders 2

Este es un juego de construcción de bloques ambientado en una tierra de fantasía amenazada por un culto malvado. Explora, lucha, crea y cosecha en el modo para un solo jugador o construye grandes proyectos en el modo en línea de hasta cuatro personas.

Disponible en: Xbox Cloud Gaming.

The Medium

En esta aventura de terror psicológico en tercera persona protagonizarás a Marianne, una médium dotada de varias habilidades psíquicas, que tiene la misión de resolver un “oscuro misterio enmascarado por secretos perturbadores, espíritus siniestros y acertijos tortuosos”.

Disponible en: Xbox Cloud Gaming.

UFC 4

En este título de lucha de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship, los jugadores podrán elegir su propio combatiente y enfrentarse a todos los participantes en el octágono. El modo multijugador incluye batallas relámpago y campeonatos mundiales en línea.

Disponible en: consolas Xbox (vía EA Play).

Bloodroots

Es un videojuego de acción donde “el mundo es tu arma”. El protagonista es Mr. Wolf, quien emprende una búsqueda para encontrar a su asesino y vengarse. Improvisa tus ataques con todo lo que encuentres en el camino, desde zanahorias hasta pistolas de plasma.

Disponible en: consolas Xbox, PC y dispositivos móviles (Android/iOS).

Farming Simulator 19

En este juego que simula la vida agrícola, asumirás el papel de un granjero moderno, por lo que deberás hacer prosperar su propia granja en enormes terrenos de Estados Unidos y Europa. Podrás cosechar todo tipo de productos y cuidar de animales.

Disponible en: consolas Xbox, PC y dispositivos móviles (Android/iOS).