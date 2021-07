Pokémon GO: ¿cómo capturar a Bulbasaur shiny durante la Hora del pokémon destacado?

Las celebraciones del quinto aniversario de Pokémon GO están por iniciar, pero primero Niantic lanza su evento semanal Hora del pokémon destacado, el cual tiene como protagonista a Bulbasaur.

La hora del pokémon destacado con Bulbasaur iniciará este martes 6 de julio de 2021 a las 6.00 p. m. Esta celebración estará activa hasta las 7:00 p. m. (hora local) y si tienes suerte podrás capturar a esta criatura en su variante shiny.

Así como lo lees, Bulbasaur shiny ya está disponible en Pokémon GO y con ello también sus evoluciones: Ivysaur y Venusaur. La última evolución de esta criatura tipo planta es muy poderosa en incursiones, como defensor de gimnasios y también en el Go battle league.

Es por ello que te recomendamos participar en este evento semanal del juego de realidad aumentada para intentar conseguir al pokémon tipo planta con stats perfectos. Además, Mega-Venusaur también está disponible en el aplicativo para dispositivos iOS y Android, por lo que no puedes desaprovechar esta gran oportunidad.

Es importante mencionar que todos los jugadores que participen en la hora del pokémon destacado con Bulbasaur recibirán el doble de experiencia por captura, pero si activas un huevo de suerte la cantidad se triplicará.

Ten en cuenta que si evolucionas a un Bulbasaur en Ivysaur y posteriormente en Venusaur, este último no aprenderá un movimiento exclusivo, ya que el evento, si bien aumenta el porcentaje de aparición de la criatura, no otorga ataques como sí sucede en los Community day que se realizan de manera mensual en Pokémon GO.