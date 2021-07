Nintendo Switch OLED Model: fecha de lanzamiento, características y precio de la consola

No tendremos una Nintendo Switch Pro como tal, pero sí una Nintendo Switch OLED Model. La gran N realizó una sorpresiva presentación donde muestra todas las características de su nueva consola portátil, la misma que ya cuenta con fecha de lanzamiento y precio oficiales.

Mientras muchos esperaban un evento dedicado a esta consola portátil, Nintendo hizo una simple presentación y solo le bastó con colgar un video en su canal de YouTube, donde nos muestra todas las bondades de esta nueva plataforma que se pondrá a la venta en octubre y llegará en dos modelos, por el momento, únicos.

Características de la Nintendo Switch OLED Model

La versión mejorada de la Nintendo Switch estándar tiene como principal característica una pantalla táctil con tecnología OLED de 7 pulgadas, su resolución es de 1280x720 (HD), mientras que la salida de video llegará a un máximo de 1920x1080 a 60 FPS.

La Nintendo Switch OLED Model ofrece una pantalla táctil con tecnología OLED de 7 pulgadas. Foto: Nintendo

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, tanto en el modo TV como la tabletop y portátil, tendrá una resolución máxima de 1280x720, según la página web de Nintendo. Su autonomía será de 4.5 a 9 horas en la versión portátil, según el juego que estés disfrutando. Por ejemplo, si juegas The Legend of Zelda: Breath of the Wild, esta te durará un máximo de 5.5 horas. El tiempo de carga será de tres horas aproximadamente.

La pantalla táctil de la Nintendo Switch Oled se puede usar en el modo tabletop y portátil. Foto: Nintendo

Por otro lado, nos encontramos con una memoria de almacenamiento de 64 GB en lugar de 32 GB. Esta configuración será expandible por medio de una memoria microSD compatible. El dock de la Nintendo Switch OLED Model tendrá dos puertos USB, entrada HDMI para conectarlo al televisor y un puerto Ethernet para ofrecer una conexión más estable al momento de jugar de manera online. Además, ofrecerá un audio mejorado cuando el usuario esté jugando, ya sea en su modo portátil o de escritorio.

El dock de esta consola contará con una entrada Ethernet para ofrecer una conexión a internet más estable. Foto: Nintendo

A diferencia de la versión estándar, la pantalla de esta consola híbrida tiene un parante ajustable que abarca toda la parte trasera del dispositivo, para ofrecer una mayor estabilidad, según la superficie donde se le coloque.

La pantalla de la Nintendo Switch OLED Model contará con un soporte ajustable. Foto: Nintendo

Han aparecido muchas filtraciones sobre las características de esta Nintendo Switch OLED Model en los últimos meses, como la integración de un nuevo chip Nvidia en su interior, la misma que es confirmada por la compañía en su página web.

Nintendo Switch OLED Model precio y fecha de lanzamiento

De acuerdo al video publicado en el canal YouTube de Nintendo, la nueva Nintendo Switch OLED Model se pondrá a la venta desde el 8 de octubre de 2021. Esta máquina para videojuegos llegará en dos modelos: blanco y azul neon / rojo neon. Su precio, en cualquiera de estas versiones, será de 350 dólares.