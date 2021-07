A un hombre le tomará 3.525 años pagarle una deuda a Nintendo, tras perder juicio

Nintendo tiene un nombre ganado en la industria de los videojuegos, pero también se ha hecho conocido por sus duras posturas en contra de la piratería y los sitios de ROMs ilegales. Uno de los últimos juicios que ha ganado recientemente —precisamente, el de RomUniverse— sigue generando controversia por el inusual acuerdo y las medidas que la compañía sigue adoptando.

En 2019, Nintendo demandó a Matthew Storman, el dueño de RomUniverse, uno de los muchos portales que distribuía ROMs de consolas de la compañía. En aquel momento, el acusado decidió defenderse legalmente a sí mismo, pero sus intentos fallaron hace un mes, cuando la corte federal de California otorgó la victoria a los japoneses.

Storman reveló en aquel momento que su única fuente de ingresos eran sus “vales de comida y de desempleo”, tras el cierre de RomUniverse por Nintendo (donde admitió ganar 800 dólares al mes). La corte solicitó que a los japoneses se les indemnice con 35.000 dólares por cada uno de los 49 juegos que estuvieron disponibles en el portal, además de un extra de US$ 400.000 por daños a la marca registrada.

Dada la situación de Storman, se decidió que este entregue un monto de 50 dólares cada mes, desde el presente mes de julio. Sin embargo, esta primera cuota no fue cumplida. Tras esto, Nintendo decidió solicitar una orden de mandato sobre las operaciones del acusado en RomUniverse.

Al parecer, los abogados de Nintendo revelaron que, en una reciente llamada telefónica con Storman, este no negó la posibilidad de relanzar el portal de alguna forma legal. Según el bufete, el hecho de que no se haya pagado los primeros 50 dólares para completar la deuda de 2,1 millones, hace que haya una “amenaza de consecuencias financieras futuras que no podrían desincentivar otras infracciones al copyright”.

“Este fallo para hacer siquiera el más modesto pago mensual de 50 dólares, un monto que se le propuso y al cuál accedió (a Storman), demuestra que la gran N no tiene un remedio adecuado ante la ley para el futuro o pasado del acusado y sus infracciones, y subraya la necesidad para un mandato permanente”, señala la respuesta en soporte para una moción de reconsideración, enviada por los abogados, y recogida por el portal TorrentFreak.

Un dato curioso es que, a Storman, le harán falta 3.525 años para pagar su deuda de 2.115 millones a la empresa, tan solo con aquella cuota de 50 dólares. Sin embargo, a la gran N no parece preocuparle y luce decidida a evitar que hayan sitios similares a RomUniverse, de cualquier naturaleza.