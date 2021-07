Mortal Kombat 11: NetherRealm Studios sorprende a fans al revelar que no sacarán más DLC

Miles de fanáticos de Mortal Kombat quedaron impactados, luego de que NetherRealm Studios usara sus redes sociales para anunciar que el último videojuego de esta popular saga de peleas ya no tendrá más contenido descargable. ¿Por qué razón?

A través de su cuenta de Twitter oficial, la desarrolladora estadounidense afirmó que no habrá más DLC’s para Mortal Kombat 11, ya que se encuentran mentalizados en trabajar en su próximo proyecto del que todavía no hay muchos detalles.

“NetherRealm Studios ahora se está enfocando en su próximo proyecto y, después de más de dos años de apoyar Mortal Kombat 11, el DLC para el juego, incluidos los personajes, ha llegado a su fin”, fue el mensaje escrito por la empresa.

La publicación causó revuelo entre los fans, quienes esperaban más contenido adicional. Grandes marcas como Xbox también se manifestaron. “Gracias por los últimos dos años, amigos. ¡No puedo esperar a ver qué cocinan a continuación!”, escribió.

¿En qué juego trabajarán?

Por el momento, no hay muchos detalles sobre el nuevo proyecto de NetherRealm Studios; sin embargo, medios especializados aseguran que se trataría de un nuevo Mortal Kombat o un juego similar a Injustice: Gods Among Us, pero con personajes de Marvel.

Mortal Kombat 11 se lanzó en noviembre de 2019 y ha tenido mucho contenido descargable. Por ejemplo, se incluyó a las estrellas del cine de acción como Terminator, Robocop y John Rambo, también a personajes de los cómics como el Joker, Spawn, entre otros.